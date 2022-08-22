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37 минут назад

Новости автомира: Ford оштрафовали на 1,7 млрд долларов за аварию 2014 года

Российская Газета

В Джорджии вынесен самый крупный штраф в истории американского штата: Ford Motor предстоит выплатить 1,7 млрд долларов США. Речь идет о смертельной аварии 2014 года, в которой погибла пожилая пара.

Как сообщает New York Post, иск был подан детьми погибших супругов Хилл. Они передвигались на пикапе F-150 Super Duty 2002 года выпуска. У автомобиля внезапно взорвалась шина, из-за чего он потерял управление и перевернулся. Проблема была в слишком слабой конструкции крыши: она смялась и раздавила людей.

На суде адвокаты представили в качестве доказательств свыше 80 эпизодов похожих аварий, когда люди погибали из-за крыши пикапа. По оценкам экспертов, Ford продал 5,2 млн таких автомобилей: недостаток присутствовал на Super Duty, выпущенных с 1999 по 2016 год.

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Впрочем, представители Ford в суде отказались сообщить о том, о скольких аналогичных авариях им известно. Автомобильный гигант никогда не отзывал автомобили из-за слабой крыши. Решение суда не вступило в законную силу, и концерн намерен обжаловать его.

Автоновости,Видео,Ford,
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