Для новых "Москвичей" планируют создать свою платформу

Для электромобилей «Москвич» планируется создать собственную платформу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин .

«Что важно отметить на сегодня: подтвердили крупноузловую сборку 600 автомобилей до конца 2022 года (из них 200 – электромобили). Готовимся дать старт работе по созданию собственной платформы электромобиля под брендом «Москвич», — написал Пронин.

Соглашение о сотрудничестве в рамках развития производства легковых автомобилей на базе «Москвича» было подписано в июле 2022 года между правительством Москвы и «КамАЗом». Тогда же были опубликованы первые фото примерного модельного ряда нового «Москвича».