Geely рассекретила интерьер Atlas нового поколения

В начале августа компания Geely представила новую итерацию своего бестселлера Altas, получившего на домашнем рынке приставку L к названию — Boyue L. Однако до сих пор производитель не публиковал фотографий салона, ограничиваясь дизайнерскими эскизами и презентационными материалами. Теперь же пресс-служба предоставила снимки, по которым видно, что перебравшийся на новую платформу Altas кардинально сменил имидж как снаружи, так и внутри.

Фото: © Geely © Geely

В салоне, оформленном в светлой гамме, установлен вертикально ориентированный тачскрин мультимедийной системы. Его диагональ составляет 13,2 дюйма, а разрешение — 1440 на 1920 пикселей. «Мультимедийка» работает на базе платформе Qualcomm с восьмиядерным чипом Snapdragon SA8155P, которую также использует марка XPeng, и с фирменной операционной системой Geely Galaxy OS Air.

Geely

Слева установлена цифровая приборная панель размерностью 10,25 дюйма, причем и дисплей, и «приборка» входят в базовое оснащение. За доплату можно добавить огромный проекционный экран на 25,6 дюйма. Также в список оборудования входят аудиосистема Harman Infinity с 11 динамиками, системы распознавания дорожных знаков и сидения с подогревом и вентиляцией.

Geely

Со сменой поколения Geely Atlas/Boyue приблизился к Volvo, перебравшись на платформу CMA. Он заметно подрос в габаритах, что оправдывает литеру L в названии: «обычный» Boyue короче новинки на 126 миллиметров.

Geely

В гамму на старте продаж войдут 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 лошадиная сила (290 Нм крутящего момента) и двухлитровый наддувный агрегат на 218 сил и 325 Нм момента. Обе версии переднеприводные. Также заявлен вариант с гибридной силовой установкой Leishen и приводом на все колеса, но он появится позже.

Geely

Выпуск Boyue L наладят осенью 2022 года, тогда же новинка выйдет на китайский рынок с ценой от 21 тысячи до 27 тысяч долларов (1,25-1,6 миллиона рублей). Продаваться она будет параллельно с «младшим» Boyue.