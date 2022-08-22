Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
10 минут назад

Новости автомира: пользователи сети нашли объявление о продаже авто, на котором следили за Дарьей Дугиной

Газета.Ru

Пользователи сети обнаружили объявление о продаже автомобиля, на котором, по версии ФСБ, исполнители убийства наблюдали за своей жертвой Дарьей Дугиной.

Авто, на котором следили за Дарьей Дугиной, выставлено на продажу
Фото: Телеграм-канал «360tv»Телеграм-канал «360tv»

Объявление о продаже Mini Cooper с номером AH7771IP нашлось на украинском сайте. Фамилия продавца совпадает с фамилией дочери предполагаемой исполнительницы убийства — Шабан.

Ранее ФСБ обвинила гражданку Украины в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье. По версии спецслужб, гражданка Украины Наталья Вовк, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. В ведомстве рассказали, что злоумышленницы использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде - украинские — AH7771IP.

Автоновости,Mini Cooper,Наталья Вовк,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители