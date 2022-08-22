Авто, на котором следили за Дарьей Дугиной, выставлено на продажу

Пользователи сети обнаружили объявление о продаже автомобиля, на котором, по версии ФСБ , исполнители убийства наблюдали за своей жертвой Дарьей Дугиной.

Объявление о продаже Mini Cooper с номером AH7771IP нашлось на украинском сайте. Фамилия продавца совпадает с фамилией дочери предполагаемой исполнительницы убийства — Шабан.

Ранее ФСБ обвинила гражданку Украины в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье. По версии спецслужб, гражданка Украины Наталья Вовк, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. В ведомстве рассказали, что злоумышленницы использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде - украинские — AH7771IP.