В середине августа дилеры Lada в разных городах России начали продавать Vesta NG из ограниченной партии, произведенной на заводе в Ижевске. Всего было выпущено 800 таких машин, и АвтоВАЗ не только не анонсировал их продажу, но даже не объявил рекомендованные розничные цены. Некоторые продавцы взяли ситуацию в свои руки и сбывают автомобили ижевской сборки по собственным ценам – они начинаются от двух миллионов рублей и достигают трех миллионов. Для сравнения, это сопоставимо с РРЦ на кроссовер Volkswagen Taos.

Lada Vesta NG, модернизированную версию актуальной модели, презентовали журналистам в конце февраля на заводе «Lada Ижевск», тогда же был объявлен старт серийного производства новинки. Однако уже в марте предприятие ушло в простой, который продолжается до сих пор, а в начале августа АвтоВАЗ объявил, что сборку Весты переносят в Тольятти. При этом в Ижевске успели собрать небольшую партию машин – с конвейера сошло 800 Vesta NG. Эти машины и отгрузили в автосалоны по стране.

«Российская газета» выяснила, что сама высокая цена за Vesta NG ижевской сборки у дилера в Москве: 2 964 400 рублей. Это стоимость без учета скидки автосалона, которая может достигать 200 тысяч рублей. Во столько продавец оценил универсал Lada Vesta SW в комплектации Luxe, с 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил и вариатором. Причем это не самая дорогая версия – вместо планшета мультимедийной системы у нее обычный интегрированный экран.

Ранее на онлайн-площадке Drom.ru модель в аналогичной комплектации и с тем же мотором продавали за 2,2-2,5 миллиона рублей.