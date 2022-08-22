Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: Цены на первые Lada Vesta нового поколения достигли 3 млн рублей

Motor.ruиещё 1

В середине августа дилеры Lada в разных городах России начали продавать Vesta NG из ограниченной партии, произведенной на заводе в Ижевске. Всего было выпущено 800 таких машин, и АвтоВАЗ не только не анонсировал их продажу, но даже не объявил рекомендованные розничные цены. Некоторые продавцы взяли ситуацию в свои руки и сбывают автомобили ижевской сборки по собственным ценам – они начинаются от двух миллионов рублей и достигают трех миллионов. Для сравнения, это сопоставимо с РРЦ на кроссовер Volkswagen Taos.

Lada Vesta NG, модернизированную версию актуальной модели, презентовали журналистам в конце февраля на заводе «Lada Ижевск», тогда же был объявлен старт серийного производства новинки. Однако уже в марте предприятие ушло в простой, который продолжается до сих пор, а в начале августа АвтоВАЗ объявил, что сборку Весты переносят в Тольятти. При этом в Ижевске успели собрать небольшую партию машин – с конвейера сошло 800 Vesta NG. Эти машины и отгрузили в автосалоны по стране.

«Российская газета» выяснила, что сама высокая цена за Vesta NG ижевской сборки у дилера в Москве: 2 964 400 рублей. Это стоимость без учета скидки автосалона, которая может достигать 200 тысяч рублей. Во столько продавец оценил универсал Lada Vesta SW в комплектации Luxe, с 1,6-литровым мотором мощностью 113 лошадиных сил и вариатором. Причем это не самая дорогая версия – вместо планшета мультимедийной системы у нее обычный интегрированный экран.

Ранее на онлайн-площадке Drom.ru модель в аналогичной комплектации и с тем же мотором продавали за 2,2-2,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что формально дилер имеет право устанавливать свою цену – это не противоречит действующему в России антимонопольному законодательству, а цены завода носят рекомендательный характер. Несмотря на это, ранее в этом месяце АвтоВАЗ разослал официальным дилерам Lada письмо с просьбой соблюдать рекомендованные розничные цены на автомобили, дополнительное оборудование и аксессуары, а также финансовые продукты.

Автоновости,Видео,Lada Vesta,Volkswagen,Lada,Автоваз,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители