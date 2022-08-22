Составлен рейтинг лучших китайских автомобилей

Лидерами рейтинга автомобилей с лучшими «характеристиками, исполнением и компоновкой» стали GAC Trumpchi, Geely и Dongfeng Forthing. Об этом пишет портал Motor.ru со ссылкой на исследование компании J.D. Power.

Фото: Reuters Reuters

За основу были взяты несколько пунктов: экстерьер, интерьер, запуск двигателя, удобство посадки и высадки, производительность, впечатление от вождения, безопасность, мультимедийная система, комфорт во время езды и экономия топлива.

Так, GAC Trumpchi и Geely получили по 731 баллу, Dongfeng Forthing — 727.

На четвертой строчке Roewe (727), на пятой — Chery (726). На шестом месте оказался Haval с 725 баллами. После него следуют

Changan (719) и Hongqi (715).

Что касается сегмента доступных среднеразмерных седанов, то лучшими оказались Chery Arrizo 5 Plus и Changan Eado Plus. В сегменте среднеразмерных седанов среднего ценового диапазона высоко оценили Geely Binrui и Preface.