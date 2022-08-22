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1 час назад

Новости автомира: составлен рейтинг лучших китайских автомобилей

Лера Букина

Лидерами рейтинга автомобилей с лучшими «характеристиками, исполнением и компоновкой» стали GAC Trumpchi, Geely и Dongfeng Forthing. Об этом пишет портал Motor.ru со ссылкой на исследование компании J.D. Power.

Составлен рейтинг лучших китайских автомобилей
Фото: ReutersReuters

За основу были взяты несколько пунктов: экстерьер, интерьер, запуск двигателя, удобство посадки и высадки, производительность, впечатление от вождения, безопасность, мультимедийная система, комфорт во время езды и экономия топлива.

Так, GAC Trumpchi и Geely получили по 731 баллу, Dongfeng Forthing — 727.

На четвертой строчке Roewe (727), на пятой — Chery (726). На шестом месте оказался Haval с 725 баллами. После него следуют

Changan (719) и Hongqi (715).

Что касается сегмента доступных среднеразмерных седанов, то лучшими оказались Chery Arrizo 5 Plus и Changan Eado Plus. В сегменте среднеразмерных седанов среднего ценового диапазона высоко оценили Geely Binrui и Preface.

Ранее сообщалось, что в августе этого года на российский рынок завезли новые модели автомобилей Toyota, Land Rover, Mercedes-Benz и Audi за счет параллельного импорта.

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