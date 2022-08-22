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1 час назад

Новости автомира: Ford оштрафовали на 1,7 миллиарда долларов из-за одной аварии

Motor.ru

В штате Джорджия завершилось многолетнее гражданское дело против Ford, по итогу которого производителя оштрафовали на 1,7 миллиарда долларов. Присяжные назвали Ford основным виновником смертельной аварии, произошедшей еще в 2014 году и унесшей жизни двух человек — Мелвины и Вонсайла Хилл. Причиной их гибели признали слишком мягкую крышу Ford F-250 Super Duty 2002 года выпуска, которой не защитила пассажиров, когда пикап перевернулся.

Ford оштрафовали на 1,7 миллиарда долларов из-за одной аварии
Фото: © Ford© Ford

В апреле 2014 года Мелвина и Вонсайл ехали с фермы на пикапе F-250 Super Duty. Внезапно у автомобиля лопнула шина, и он перевернулся. И пассажир, и водитель погибли на месте, так как крыша пикапа оказалась недостаточно жесткой и согнулась при ДТП.

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Иск против Ford подали дети погибших — Ким и Адам Хилл. Их адвокаты утверждали, что производитель намеренно выпускал на рынок пикапы со слишком слабой крышей, а потому речь идет не только о частном инциденте, а о множестве выпущенных на дороги опасных грузовиков.

По итогу затянувшегося рассмотрения дела, которое завершилось только на прошлой неделе, присяжные возложили на Ford 70 процентов вины. Они постановили, что автогигант продавал 5,2-метровые грузовики Super Duty со слабыми крышами, которые могут раздавить людей при опрокидывании.

Причем продолжалось это долгое время — с 1999 по 2016 год, утверждают адвокаты. Они также предоставили материалы около 80 подобных инцидентов с опрокидыванием, в результате которых погибли или пострадали автомобилисты.

Оставшиеся 30 процентов вины возложили на сеть автомобильных сервисных центров Pep Boys, в которой на пикап установили покрышки неподходящего размера.

Семья Хилл получила компенсацию в размере 24 миллионов долларов. По их словам, они возбудили дело, чтобы предупредить водителей о слабых крышах пикапов и предотвратить смертельные ДТП. Ford же отрицает вину и намерен подать апелляцию в надежде уменьшить или даже полностью отменить внушительный штраф.

В июне россиянин отсудил у «Фольксваген Груп Рус» 31 миллион рублей за дефектную Audi. Машина 2018 года выпуска обошлась ему в 3,8 миллиона. Гарантия на момент покупки в 2021 году еще не истекла, однако Audi начала постоянно ломаться и за год она провела в сервисе 56 дней.

Автоновости,Audi,Volkswagen,Ford,
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