Shelby построила 1300-сильный Mustang

Компания Shelby American представила 1300-сильный фастбек GT500 Code Red. Он построен на базе обычного Mustang Shelby GT500, но вместо приводного нагнетателя оснащен двумя турбокомпрессорами. Источником вдохновения для инженеров стал одноименный экспериментальный «Мустанг» 2008 года. Двухдверка выйдет крошечной серией из 30 экземпляров и будет стоить от 209 995 долларов, что соответствует 12,5 миллиона рублей.

Фото: © Shelby American © Shelby American

В 2010 году Shelby American при поддержке Nelson Racing Engines построила один из самых экстремальных «Мустангов» в истории — GT500 Code Red. Фастбек получил двигатель V8 5.4 с турбокомпрессорами Turbonetics и двойную топливную систему, которая позволяла ему работать на обычном и гоночном топливе.

Отдача GT500 Code Red составляла около 1000 сил, но в новой лимитированной двухдверке будет и того больше — 1300. Её выпустят в количестве 30 экземпляров (по 10 шт. на каждый модельный год начиная с 2020-го) и будут продавать за 209 995 долларов (12,5 млн рублей).

Цену подкрепляет внушительный список доработок. К примеру, двигатель GT500 Code Red полностью собран вручную, оснащен двумя турбокомпрессорами Xona 7869S, новой топливной системой и блоком управления.

Электроника сама регулирует мощность в зависимости от содержания этанола в топливе, причем максимальная отдача доступна только на смеси E85. Вдобавок у Code Red есть настраиваемый «антибукс», режим для дрэга и продвинутый лонч-контроль.

Также машине достались стабилизаторы Ford Performance, усиленные полуоси и регулируемые по высоте пружины. Заодно перекалиброваны амортизаторы MagneRide и добавлены пластины для регулировки развала. Капот, передний сплиттер и антикрыло сделаны из углепластика.