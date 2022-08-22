Можно ли ремонтировать машину во дворе многоквартирного дома

Некоторые автовладельцы не обращаются в СТО в целях экономии и ремонтируют машину своими силами прямо во дворе дома, проводя работы на асфальте. Узнаем, допустимо ли это, не последует ли штраф за такие действия.

Фото: Car.ru Car.ru

Ряд ремонтных работ водителю под силу сделать самому, к примеру: заменить фильтры, масла, тормозные колодки. Для этого нет необходимости обращаться к специалистам. Но место для работы выбирается зачастую необдуманно, это может быть и паркинг, и газон, а то и детская площадка.

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Между тем, двор многоквартирного дома – это место общественное, где такие действия, как мытье и ремонт авто недопустимы.

Согласно закону, подобные процедуры можно проводить в специально отведенных местах: мастерские, гаражные, промышленные территории. В жилых массивах территорий для ремонта авто не отведено. Жильцы, в случае обнаружения факта нарушения, могут обратиться в полицию или городскую управу на вполне законных основаниях.

На придомных территориях нельзя мыть автомобили, сливать топливо и масло, регулировать звуковые сигналы, тормоза, двигательную систему, менять топливный или масляные фильтры.

Недопустимы работы, при которых есть риск утечки технических жидкостей, исключаются ситуации, когда автомобилю приходится простаивать с заведенным двигателем более пяти минут. За нарушение полагается штраф в размере от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц сумма будет более внушительной. Если автомобиль при этом был припаркован на детской площадке или газоне, последует двойной штраф.

Кроме федеральных законов, могут действовать региональные. Особенно строго подобные нарушения наказываются в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь нарушитель заплатит от 1 000 до 3 000 рублей, а если это юридическое лицо, то штраф может вырасти до 20 000 рублей.

И все же некоторые ремонтные работы проводить во дворах многоквартирных домов допустимо. Автомобилист имеет право заменить лампы в фарах, воздушный или салонный фильтр, заменить элементы авто, не имеющие смазку, к примеру, радиаторную решетку, бампер.