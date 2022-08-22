Две устаревшие модели Шевроле снимут с производства

Компания «Узавтомоторс» планирует завершить выпуск двух устаревших автомобилей Chevrolet в конце этого года.
С производства снимут компактный хэтчбек Chevrolet Spark образца 2009 года и седан Chevrolet Nexia R3, созданный на базе модели Aveo образца 2006 года. Узбекское предприятие постепенно переходит на выпуск машин на более современной платформе, и старые модели уже не вписываются в производственную программу компании.
Недавно в Узбекистане начался выпуск компактного кроссовера Chevrolet Tracker, скоро на конвейер встанет ещё одна новинка — седан Onix.
До весны 2022 года автомобили Chevrolet, выпущенные в Узбекистане, продавались и на российском рынке, но после начала конфликта в Украине поставки прекратились. У дилеров ещё осталось в наличии небольшое количество «Нексий», а вот запасы «Спарков» в России давно закончились.