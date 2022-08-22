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2 часа назад

Новости автомира: узбекский завод Шевроле снимет с производства две устаревшие модели

Wroom.ru

Компания «Узавтомоторс» планирует завершить выпуск двух устаревших автомобилей Chevrolet в конце этого года.

Две устаревшие модели Шевроле снимут с производства
Фото: Wroom.ruWroom.ru

С производства снимут компактный хэтчбек Chevrolet Spark образца 2009 года и седан Chevrolet Nexia R3, созданный на базе модели Aveo образца 2006 года. Узбекское предприятие постепенно переходит на выпуск машин на более современной платформе, и старые модели уже не вписываются в производственную программу компании.

Chevrolet Nexia R3

Недавно в Узбекистане начался выпуск компактного кроссовера Chevrolet Tracker, скоро на конвейер встанет ещё одна новинка — седан Onix.

Chevrolet Spark

До весны 2022 года автомобили Chevrolet, выпущенные в Узбекистане, продавались и на российском рынке, но после начала конфликта в Украине поставки прекратились. У дилеров ещё осталось в наличии небольшое количество «Нексий», а вот запасы «Спарков» в России давно закончились.

Автоновости,Chevrolet Spark,Chevrolet Tracker,Chevrolet,
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