В Москве показали седан Iran Khodro Tara

На московской международной выставке MIMS-2022 показали иранский седан Iran Khodro Tara. Об этом сообщают «Известия».

Продажи Iran Khodro Tara в России должны стартовать в начале 2023 года. Начальник отдела испытаний IKCO Бехруз Ахмадзаде сообщает, что данный автомобиль является самым современным представителем иранского производства. Модель построена на базе Peugeot 301 и оснащена мотором объемом 1,6 литров с мощностью 113 лошадиных сил.

Для российского рынка Iran Khodro Tara получит другой топливный и воздушный фильтр, систему кругового обзора и встроенные видеорегистраторы. А в качестве дополнительного оснащения можно будет приобрести подогрев задних сидений, светодиодные фары и спортивную выпускную систему. Кроме того, в программе кастомизации есть подсветка потолка «Звёздное небо».

Представители компании отмечают, что в будущем модельная линейка для России будет расширена, например, седаном Dena. Цена и возможная локализация производства Iran Khodro Tara в России пока что не называется, но Бехруз Ахмадзаде допускает появление на российском рынке ещё одного иранского производителя – компании SAIPA.