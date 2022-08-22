Названа причина приостановки сборки двух моделей Hyundai в Казахстане

Автомобильный завод Hyundai Trans Kazakhstan приостанавливает сборку кроссоверов Hyundai Creta и седанов Accent (в России — Solaris) из-за проблем с поставками российских комплектующих. Об этом сообщается на официальном сайте компании
«В связи с геополитической ситуацией весной прекратились поставки комплектующих из Российской Федерации. Все это время предприятие работало на запасах, а также договорилось с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран. В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейших поставках и новых логистических цепочках», – отмечается в заявлении.
Также на сайте компании уточняют, что все имеющиеся комплектующие уже были освоены, а возобновление поставок в ближайшее время не ожидается. В качестве альтернативы казахские дилеры предлагают клиентам записаться в очередь на приобретение другой модели Hyundai.
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