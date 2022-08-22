Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+28° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Названа причина приостановки сборки двух моделей Hyundai в Казахстане

Елена Прошина

Автомобильный завод Hyundai Trans Kazakhstan приостанавливает сборку кроссоверов Hyundai Creta и седанов Accent (в России — Solaris) из-за проблем с поставками российских комплектующих. Об этом сообщается на официальном сайте компании

Названа причина приостановки сборки двух моделей Hyundai в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с геополитической ситуацией весной прекратились поставки комплектующих из Российской Федерации. Все это время предприятие работало на запасах, а также договорилось с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран. В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейших поставках и новых логистических цепочках», – отмечается в заявлении.

Также на сайте компании уточняют, что все имеющиеся комплектующие уже были освоены, а возобновление поставок в ближайшее время не ожидается. В качестве альтернативы казахские дилеры предлагают клиентам записаться в очередь на приобретение другой модели Hyundai.

Ранее на московской международной выставке MIMS-2022 показали иранский седан Iran Khodro Tara.

Автоновости,Iran Khodro,Hyundai Creta,Hyundai,Hyundai,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители