Названа причина приостановки сборки двух моделей Hyundai в Казахстане

«В связи с геополитической ситуацией весной прекратились поставки комплектующих из Российской Федерации. Все это время предприятие работало на запасах, а также договорилось с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран. В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейших поставках и новых логистических цепочках», – отмечается в заявлении.