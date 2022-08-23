В Москве достроили завод, который будет выпускать компоненты для АвтоВАЗа и «Москвича»

В столичном районе Западное Бирюлево достроили новый завод автокомпонентов копании «Альфа Автоматив Техноложиз», который будет поставлять комплектующие АвтоВАЗу, а в будущем и «Москвичу». Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей, а землю площадью 36,6 тысячи квадратных метров под предприятие выделили без торгов.

Фото: © Mos.ru © Mos.ru

На заводе создадут 330 рабочих мест. Там организуют выпуск 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч легковых машин. Ключевым заказчиком «Альфа Автоматив Техноложиз» указан АвтоВАЗ, при этом в мэрии отмечают, что компания может стать и партнером столичного автозавода «Москвич», на котором будут выпускаться автомобили под возрожденной маркой.

Бирюлевский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» имеет статус инвестиционного приоритетного проекта, для которого предусмотрены различные налоговые льготы. Например, для таких объектов налог на прибыль составляет 13,5 процента вместо 17 процентов, налог на имущество обнуляется, а ставка арендной платы составляет менее одного процента от начисленной. Этот статус присваивается на 10 лет и, согласно новым нормам, вступившим в силу в 2022 году, продляется автоматически.

Кроме того, при поддержке столичной администрации «Альфа Автоматив Техноложиз» смогла завершить проект по переносу оборудования с территории АМО «ЗИЛ» и его модернизации.