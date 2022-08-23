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2 часа назад

Новости автомира: в Москве достроили завод, который будет выпускать детали для «Москвичей»

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  1. В столичном районе Западное Бирюлево достроили новый завод автокомпонентов копании «Альфа Автоматив Техноложиз», который будет поставлять комплектующие АвтоВАЗу, а в будущем и «Москвичу». Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, объем инвестиций в строительство объекта превысил 2,9 миллиарда рублей, а землю площадью 36,6 тысячи квадратных метров под предприятие выделили без торгов.
В Москве достроили завод, который будет выпускать компоненты для АвтоВАЗа и «Москвича»
Фото: © Mos.ru© Mos.ru

На заводе создадут 330 рабочих мест. Там организуют выпуск 150 видов штампованных деталей для 250 тысяч легковых машин. Ключевым заказчиком «Альфа Автоматив Техноложиз» указан АвтоВАЗ, при этом в мэрии отмечают, что компания может стать и партнером столичного автозавода «Москвич», на котором будут выпускаться автомобили под возрожденной маркой.

Бирюлевский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» имеет статус инвестиционного приоритетного проекта, для которого предусмотрены различные налоговые льготы. Например, для таких объектов налог на прибыль составляет 13,5 процента вместо 17 процентов, налог на имущество обнуляется, а ставка арендной платы составляет менее одного процента от начисленной. Этот статус присваивается на 10 лет и, согласно новым нормам, вступившим в силу в 2022 году, продляется автоматически.

Кроме того, при поддержке столичной администрации «Альфа Автоматив Техноложиз» смогла завершить проект по переносу оборудования с территории АМО «ЗИЛ» и его модернизации.

Что же касается завода «Москвич» (бывший «Renault Россия»), то выпуск автомобилей там должен начаться уже в этом году: до конца 2022-го с конвейера сойдут 600 автомобилей, 200 из которых будут электрическими. На эти цели правительство Москвы уже выделило пять миллиардов рублей. Производственный план на 2023 год предусматривает выпуск 50 тысяч транспортных средств, а на 2024-й — 100 тысяч.

Автоновости,Renault,Завод имени И.А. Лихачева,Правительство Москвы,Автоваз,
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