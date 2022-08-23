Haval полностью откажется от ДВС к 2030 году

Согласно свежим данным по продажам автомобилей в России, китайский бренд Haval является самой популярной маркой из Поднебесной. По итогам трех недель августа компания занимает 3 строчку в ТОП-5, а кроссовер Haval Jolion стал и вовсе вторым по продажам новым автомобилем в России. Казалось бы, у марки огромный потенциал роста в нашей стране, однако планы производителя расходятся с нашей действительностью. Материнская корпорация бренда, Great Wall Motors, заявила, что к 2030 году Haval полностью прекратит продажи автомобилей с ДВС и переключится на электромобили.

Фото: Allroader.ru Allroader.ru

Прекращение выпуска автомобилей Haval с двигателями внутреннего сгорания является одним из шагов на пути постепенного перехода всех марок под зонтиком GWM на новые энергетические рельсы. Так, глава бренда Haval Ли Сяоруй пообещал, что к 2025 году 80% всех продаваемых брендом машин будут либо электромобилями, либо гибридами. Безусловно, такая трансформация не станет для Haval «легкой прогулкой», но всеобщий поворот в сторону электричества и постоянно дорожающий бензин заставляют принимать решительные меры.

С 2017 по 2021 год включительно Haval H6 являлся бессменным лидером продаж среди всех китайских кроссоверов, но в 2022 корону перехватил электрический BYD Song за первые полгода продавшийся тиражом более 162 тыс экземпляров. Куда более дорогая Tesla Model Y и та обошла по продажам H6 – 133 тысячи реализованных экземпляров против 123 тысяч у H6. «Китайский электрический разворот» наглядно демонстрируют общие цифры продаж в Поднебесной, 27% из которых по итогам июля текущего года – это «электрички» и гибриды. Рост 109% год к году для электромобилей и 187% для гибридов.