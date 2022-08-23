После начала спецоперации цены на новые автомобили резко подскочили. Однако серьезно подорожали и подержанные машины. Сейчас некоторые стоят даже дороже дилерских. Продавать ли в нынешних условиях автомобиль, рассказал портал «АвтоВзгляд».

По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, вторичный рынок сейчас стоит. Машину продать сложно даже по заниженной цене. Однако эксперты советуют в первую очередь избавляться от проблемного авто. Это связано с тем, что за последние месяцы сильно подорожали запчасти, расходники и сервисные услуги. В таких условиях капризную машину лучше продать.

Если же автомобиль в хорошем состоянии, то лучше его придержать — будет сложно поменять на что-то приличное. Особенно это касается относительно новых авто. Рынок таких машин падает, а в ближайшие годы их будет еще меньше, в то время как цены на них будут только расти. Такую машину стоит рассматривать как своеобразный актив.