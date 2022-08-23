После начала спецоперации цены на новые автомобили резко подскочили. Однако серьезно подорожали и подержанные машины. Сейчас некоторые стоят даже дороже дилерских. Продавать ли в нынешних условиях автомобиль, рассказал портал «АвтоВзгляд».
По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, вторичный рынок сейчас стоит. Машину продать сложно даже по заниженной цене. Однако эксперты советуют в первую очередь избавляться от проблемного авто. Это связано с тем, что за последние месяцы сильно подорожали запчасти, расходники и сервисные услуги. В таких условиях капризную машину лучше продать.
Если же автомобиль в хорошем состоянии, то лучше его придержать — будет сложно поменять на что-то приличное. Особенно это касается относительно новых авто. Рынок таких машин падает, а в ближайшие годы их будет еще меньше, в то время как цены на них будут только расти. Такую машину стоит рассматривать как своеобразный актив.
Если владельцу все же необходимо продать автомобиль, то лучше делать это по обычной схеме. Сначала назначить комфортный для себя прайс, если в течение месяца покупателя не нашлось, то снизить цену или вовсе снять объявление. Самыми востребованными моделями на «вторичке» являются Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Ford Focus.