Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: можно ли выгодно продать подержанный автомобиль

Елена Прошина

После начала спецоперации цены на новые автомобили резко подскочили. Однако серьезно подорожали и подержанные машины. Сейчас некоторые стоят даже дороже дилерских. Продавать ли в нынешних условиях автомобиль, рассказал портал «АвтоВзгляд».

По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, вторичный рынок сейчас стоит. Машину продать сложно даже по заниженной цене. Однако эксперты советуют в первую очередь избавляться от проблемного авто. Это связано с тем, что за последние месяцы сильно подорожали запчасти, расходники и сервисные услуги. В таких условиях капризную машину лучше продать.

Если же автомобиль в хорошем состоянии, то лучше его придержать — будет сложно поменять на что-то приличное. Особенно это касается относительно новых авто. Рынок таких машин падает, а в ближайшие годы их будет еще меньше, в то время как цены на них будут только расти. Такую машину стоит рассматривать как своеобразный актив.

Две устаревшие модели Шевроле снимут с производства

Если владельцу все же необходимо продать автомобиль, то лучше делать это по обычной схеме. Сначала назначить комфортный для себя прайс, если в течение месяца покупателя не нашлось, то снизить цену или вовсе снять объявление. Самыми востребованными моделями на «вторичке» являются Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Ford Focus.

Автоновости,Видео,Ford Focus,Volkswagen Polo,Kia Rio,Hyundai Solaris,Hyundai,Chevrolet,Kia,Volkswagen,Дмитрий Матвеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители