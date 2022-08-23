Toyota оказалась в центре скандала из-за мошенничества

Toyota остановила продажи двух малотоннажных грузовиков, оснащенных моторами дочерней Hino Motors. Причиной послужил дизельный скандал: компанию обвиняют в мошенничестве с замерами вредных выбросов двигателей на «тяжелом» топливе. Углубленное расследование показало, что Hino подделывала данные на протяжении почти двух десятков лет, хотя изначально речь шла о грузовиках, проданных на внутреннем рынке с 2016 года.

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На рынке Японии какое-то время будут недоступны для покупки малотоннажные грузовики Toyota Dyna и Toyoace, укомплектованные четырхлитровым дизельным мотором Hino. Выяснилось, что около 19 тысяч машин, проданных с 2019 года, не прошли достаточное количество испытаний по установленной методике, и данные о выхлопе двигателя не соответствуют реальным показателям.

Отзыву автомобили не подлежат, так как все же не нарушают установленные в Японии предельные нормы содержания вредных веществ в выхлопных газах, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Hino.

Hino уличили в обмане в марте 2022 года. Тогда компания призналась в фальсификации данных для сертификации с 2016 года: проблема коснулась по крайней мере 115 тысяч проданных за это время грузовиков. Сообщалось, что двигатели испытывали прямо на заводе, постепенно меняя детали выхлопной системы до достижения нужного результата.

Более тщательное расследование установило, что производитель занялся мошенничеством куда раньше — как минимум в 2003 году, и коснулись эти действия около 640 тысяч реализованных машин.