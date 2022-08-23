Известна стартовая цена «антикризисной» Lada Niva Travel

ТАСС со ссылкой на представителей нескольких крупных дилерских сетей Lada сообщает, что официальный старт продаж Niva Travel в упрощенной версии намечен на 28 августа. Это не противоречит появившейся ранее инсайдерской информации о том, что АвтоВАЗ планирует вернуть Niva Travel на рынок до конца этого лета. Также один из дилеров заявил агентству, что рекомендованные розничные цены на модель стартуют с отметки 998 тысяч рублей, что почти на 200 тысяч рублей дороже «антикризисной» Niva Legend.

Продавцы отмечают, что 28 августа АвтоВАЗ объявит об официальном старте продаж Lada Niva Travel и обнародует прайс-лист, при этом первые «живые» автомобили ожидаются в автосалонах только в сентябре. Один из дилеров заявил ТАСС, что на модели с невысоким спросом, к которым относится и Niva Travel, «никто больше цену не добавляет», но могут предложить дополнительное оборудование: противотуманные фары, фаркоп, парктроники и так далее.

Иным словами, можно ожидать, что наценка относительно рекомендованной розничной цены в 998 тысяч рублей будет только за аксессуары. В настоящее время на сайте Lada цены на модель начинаются от 1 066 900 рублей, то есть «антикризисный» вариант окажется дешевле почти на 70 тысяч рублей.