Понятие гарантии на новые автомобили может исчезнуть

Никита Гудков, который является заместителем главного редактора журнала “За рулем”, поучаствовал в конференции “Параллельный импорт”, в ходе которой пообщался с представителями дилерских центров, поставщиками автозапчастей и независимыми специалистами.
С его слов, в обозримом будущем не будет существовать параллельный импорт новых транспортных средств в исполнении юридических лиц. При этом он назвал причины таких выводов.
«Причины – чрезмерные препоны витиеватого законодательства, дополнительная налоговая нагрузка по сравнению с физлицами, отсутствие провозных возможностей по доставке автомобилей в тысячах (а не сотнях) штук и еще по мелочи», — прокомментировал Гудков.
Специалист также подчеркнул, понятие гарантии на автомобили по всей вероятности исчезнет, все будет только дорожать. Он отметил, что в России попросту нет «реальной силы или организации, которая бы отстаивала интересы автомобилистов».