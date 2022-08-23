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34 минуты назад

Новости автомира: «За рулем»: понятие гарантии на новые автомобили может исчезнуть в обозримом будущем

FBM.ru

Никита Гудков, который является заместителем главного редактора журнала “За рулем”, поучаствовал в конференции “Параллельный импорт”, в ходе которой пообщался с представителями дилерских центров, поставщиками автозапчастей и независимыми специалистами.

Понятие гарантии на новые автомобили может исчезнуть
Фото: FBM.ruFBM.ru

С его слов, в обозримом будущем не будет существовать параллельный импорт новых транспортных средств в исполнении юридических лиц. При этом он назвал причины таких выводов.

«Причины – чрезмерные препоны витиеватого законодательства, дополнительная налоговая нагрузка по сравнению с физлицами, отсутствие провозных возможностей по доставке автомобилей в тысячах (а не сотнях) штук и еще по мелочи», — прокомментировал Гудков.

Специалист также подчеркнул, понятие гарантии на автомобили по всей вероятности исчезнет, все будет только дорожать. Он отметил, что в России попросту нет «реальной силы или организации, которая бы отстаивала интересы автомобилистов».

Автоновости,
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