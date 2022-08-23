Какой вред несет смог от пожаров водителю и автомобилю

Уже несколько дней в Москве стоит смог от пожаров в Рязанской области. Москвичи начали массово пересаживаться на автомобили в попытке избежать едкого дыма. Однако, как сообщает «Автовзгляд», гарь может нанести определенный вред и водителю, и самой машине.

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Основная проблема для автомобилей — попадание гари в воздушный фильтр. Он быстрее загрязняется и требует замены. Однако, если деталь была установлена неправильно или была некачественной, то гарь может начать проникать в двигатель, что вызовет к быстрому загрязнению дроссельной заслонки.

Кроме того, если под капотом лопнет патрубок, идущий к дроссельному узлу, то гарь и пыль с дорог начнут поступать напрямую на заслонку. В результате машина вскоре потеряет тягу, а узел придется разбирать и тщательно промывать.

Говоря о влиянии на человека, стоит отметить, что хуже всех в такие задымленные дни приходится аллергикам или астматикам. Им стоит уделить внимание фильтру салона. Если он некачественный, то в машине будет неприятно находиться даже с включенным кондиционером.