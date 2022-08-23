В Казахстане не могут собирать Hyundai Solaris и Creta без деталей из РФ

Компания Astana Motors, владеющая предприятием Hyundai Trans Kazakhstan, объявила о временной приостановке производства двух моделей: седана Solaris (Aсcent на местном рынке) и кроссовера Creta. «Интерфакс» уточняет, что эти автомобили собирали в том числе из российских комплектующих, поставки которых весной этого года прекратились. Последние месяцы завод собирал машины из запасов деталей, но они исчерпались.

Фото: © hyundaiplant.kz © hyundaiplant.kz

Казахстанский завод договорился с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран, но и их не хватило надолго. В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейших поставках и новых логистических цепочках, отмечает Astana Motors, но в ближайшее время новых комплектующих автопроизводитель не ожидает, так как российское предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» находится в продолжительном простое.

Помимо упомянутых Accent/Solaris и Creta, в Казахстане производят Santa Fe, Palisade, Tucson, Elantra, Sonata и i30, а также осваивает сборку Bayon. Клиентам, которые ожидают автомобили Ассent и Creta, предлагают остаться в очереди и ожидать возобновления производства либо оформить заказ на другую модель марки.

Что же касается завода, то он «не отказывается от обязательств по увеличению производства автомобилей и расширяет модельную линейку». В частности, в дилерские центры уже поступил i30, а в обозримом будущем до автосалонов доберется и Bayon. Стоит отметить, что в России обе эти модели не представлены.