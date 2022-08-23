Названа цена липецкого электрокроссовера Evolute Free

Электрический кроссовер Evolute Free впервые показали на «живом» видео. По прогнозу журналиста Максима Кадакова, опубликовавшего ролик в своем Telegram-канале, перелицованная модель китайского концерна Dongfeng Motor Corporation обойдется россиянам недешево. Free российского производства, которое могут наладить на липецком заводе «Моторинвест», получит ценник порядка 8-9 миллионов рублей, то есть на уровне рекомендованной розничной стоимости Lexus GX или BMW X5.

Фото: Maxim Kadakov / Telegram Maxim Kadakov / Telegram

На видео электрокроссовер попал под шильдиком китайской марки Voyah, но с надписью Evolute на рамке регистрационного знака. Ранее автомобиль уже попадал в объективы очевидцев на дорогах — под брендами Evolute и Voyah отдельно и даже под обоими одновременно.

Первая модель Evolute должна появиться в автосалонах уже в сентябре, а впоследствии линейка разрастется до пяти машин. Однако пока, как отмечают «Китайские автомобили», о производстве Free в Липецке официально не сообщается. Известно о трех моделях — кроссовере i-JOY, седане i-PRO и минивэне i-Van.

Кадаков, осмотрев вблизи кроссовер Evolute, отметил экстерьер, разработанный итальянским ателье ItalDesign. Также он похвалил дизайн салона, качество материалов и оформление передней панели с гигантским табло с тремя дисплеями.