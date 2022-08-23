Выпотрошить и продать: виды мошенничества при продаже подержанных авто

Вторичный рынок стал для россиян практически единственным шансом купить автомобиль, который произведен не в РФ и КНР. Однако перекупщики активно прибегают к различным способам обмана покупателей. «АвтоВзгляд» выяснил, с чем могут столкнуться потенциальные жертвы.

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Так, если перекупщику попадает популярная модель машины, например, Toyota Camry последнего поколения, он начнет избавляться от некоторых ее составляющих. В частности, как уточняет «АвтоВзгляд», «родные» колесные диски могут быть проданы — их «заменят» дешевые китайские. Выгода от такого действия оценивается как минимум в 20 000 рублей.

«Параллельно "выбивается" и продается катализатор и перепрошивается блок управления двигателем — под норму "Евро 2". Еще около 100 000 рублей дополнительного дохода. Далее — фары. Демонтируют "родные" светодиодные, продают их и заменяют "китаем". Еще не менее 20 000 рублей прибыли», - указывает портал.

Отмечается, что боковые зеркала заднего вида со встроенными в них оранжевыми «маячками» этой системы также можно демонтировать и заменить на китайские аналоги.

Легко снимается и меняется и «родной» задний бампер со встроенными в него датчиками, отвечающими за сканирование «мертвых зон», пишет «АвтоВзгляд». Сообщается, что это принесет «прибыль» около 30 000 рублей.

Далее в ход пойдут детали, отмечает портал. Так, перекупщики могут продать запасное колесо на «родном» диске и даже запасной ключ. Кроме того, они прибегают к скручиванию пробега, предупреждает «АвтоВзгляд».

«Но основная масса потенциальных желающих приобрести Toyota Camry в состоянии «не бит, не крашен, не из такси, из-под пенсионера» даже не догадается о том, что им «впаривают» выпотрошенную машину», - отмечает портал.