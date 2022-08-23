Tesla опять повысила стоимость автопиолта

Автобренд Tesla выпустил очередную версию обновления для фирменной системы автономного управления под названием Full Self Driving. С внесением ряда определённых доработок, ценник установок опции повысился с 12 000 до 15 000 долл. (720 300 – 900 300 руб.).

Фото: Car.ru Car.ru

Сегодня новинка предложена только для бета-тестировщиков. Модернизированный автопилот планируют начать реализовывать 5 сентября 2022-го года. Производитель ещё не уточнил, что должно быть изменено в функционале автономного вождения, когда будут увеличены ценники.

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Илон Маск, занимающий должность главы американской фирмы Tesla, заявил, что специалисты произвели серьёзные изменения в самом коде, что стало большим шагом вперёд.

По предварительной информации, рассматриваемые доработки должны затронуть алгоритмы левых автомобильных поворотников. Ожидается улучшение обнаружения животных и пешеходов. Транспортное средство станет более адекватным в вопросе поведения во время движения в заторах.

Авто сможет чётко и правильно выполнять требования светофора и дорожных знаков. Раньше представителями Tesla уже отмечалось, что Full Self Driving нельзя считать полноценным автопилотом, автомобилист всё равно должен наблюдать за ездой по автотрассе. Эта функция соответствует 2-му уровню автономности, автопилотом могут считаться системы 4-го уровня.

В ходе тестирований на модели постоянно обнаруживают всевозможные проблемы. К примеру, по заявлению специалистов, электроника марки Tesla не может правильно осуществлять распознавание специальных манекенов детей.

В июле текущего года мюнхенскими представителями суда было решено осуществить выплату владелице транспортного средства Tesla Model X больше чем 100 тыс. долл. Причиной иска стала неадекватная работа современной системы автопилота. Транспортное средство некорректно осуществляло распознавание препятствий. Автомобиль мог резко активировать автоматическое торможение без особой причины.

В завершении стоит отметить, что Китайская IT-компания Baidu недавно пообещала, что электрические транспортные средства бренда на одну генерацию обойдут автотехнику фирмы Tesla. Для выпуска электрокаров была запущена марка Jidu. Данный автобренд займётся производством «умных» электрических авто.