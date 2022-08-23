Tesla опять повысила стоимость автопиолта

Автобренд Tesla выпустил очередную версию обновления для фирменной системы автономного управления под названием Full Self Driving. С внесением ряда определённых доработок, ценник установок опции повысился с 12 000 до 15 000 долл. (720 300 – 900 300 руб.).
Сегодня новинка предложена только для бета-тестировщиков. Модернизированный автопилот планируют начать реализовывать 5 сентября 2022-го года. Производитель ещё не уточнил, что должно быть изменено в функционале автономного вождения, когда будут увеличены ценники.
Илон Маск, занимающий должность главы американской фирмы Tesla, заявил, что специалисты произвели серьёзные изменения в самом коде, что стало большим шагом вперёд.
По предварительной информации, рассматриваемые доработки должны затронуть алгоритмы левых автомобильных поворотников. Ожидается улучшение обнаружения животных и пешеходов. Транспортное средство станет более адекватным в вопросе поведения во время движения в заторах.
Авто сможет чётко и правильно выполнять требования светофора и дорожных знаков. Раньше представителями Tesla уже отмечалось, что Full Self Driving нельзя считать полноценным автопилотом, автомобилист всё равно должен наблюдать за ездой по автотрассе. Эта функция соответствует 2-му уровню автономности, автопилотом могут считаться системы 4-го уровня.
В ходе тестирований на модели постоянно обнаруживают всевозможные проблемы. К примеру, по заявлению специалистов, электроника марки Tesla не может правильно осуществлять распознавание специальных манекенов детей.
В июле текущего года мюнхенскими представителями суда было решено осуществить выплату владелице транспортного средства Tesla Model X больше чем 100 тыс. долл. Причиной иска стала неадекватная работа современной системы автопилота. Транспортное средство некорректно осуществляло распознавание препятствий. Автомобиль мог резко активировать автоматическое торможение без особой причины.
В завершении стоит отметить, что Китайская IT-компания Baidu недавно пообещала, что электрические транспортные средства бренда на одну генерацию обойдут автотехнику фирмы Tesla. Для выпуска электрокаров была запущена марка Jidu. Данный автобренд займётся производством «умных» электрических авто.
Финалом должны стать полноценные интеллектуальные машины. К 2028-му году стартап собирается прийти к ежегодным поставкам таких электрокаров в количестве 800 000 экземпляров.