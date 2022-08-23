«Шпионы» рассекретили салон нового Jeep

Фотошпионам удалось сфотографировать новый компактный кроссовер Jeep, который сейчас тестируют в Европе. Как сообщает Motor1.com, в сеть попали не только снимки закамуфлированного авто, но и фото салона.
О разработке нового кроссовера Jeep стало известно еще несколько месяцев назад, когда машину впервые заметили во время дорожных тестов. На новых снимках у автомобиля есть выхлопные трубы, а значит, машина работает на двигателе внутреннего сгорания. Однако покупателям могут предложить варианты и с электродвигателем.
Длина машины составляет от 4.1 до 4,15 метров. Основой стала платформа e-CMP, которая используется в кроссоверах Peugeot, Citroen, и Opel. Скорее всего, в новую модель установят бензиновый двигатель на 1,2 л и дизельную версию на 1,5 л.