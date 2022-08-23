«Шпионы» рассекретили салон нового Jeep

Фотошпионам удалось сфотографировать новый компактный кроссовер Jeep, который сейчас тестируют в Европе. Как сообщает Motor1.com, в сеть попали не только снимки закамуфлированного авто, но и фото салона.

Фото: Reuters Reuters

О разработке нового кроссовера Jeep стало известно еще несколько месяцев назад, когда машину впервые заметили во время дорожных тестов. На новых снимках у автомобиля есть выхлопные трубы, а значит, машина работает на двигателе внутреннего сгорания. Однако покупателям могут предложить варианты и с электродвигателем.