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18 минут назад

Новости автомира: «шпионы» рассекретили салон нового Jeep

Никита Бородкин

Фотошпионам удалось сфотографировать новый компактный кроссовер Jeep, который сейчас тестируют в Европе. Как сообщает Motor1.com, в сеть попали не только снимки закамуфлированного авто, но и фото салона.

«Шпионы» рассекретили салон нового Jeep
Фото: ReutersReuters

О разработке нового кроссовера Jeep стало известно еще несколько месяцев назад, когда машину впервые заметили во время дорожных тестов. На новых снимках у автомобиля есть выхлопные трубы, а значит, машина работает на двигателе внутреннего сгорания. Однако покупателям могут предложить варианты и с электродвигателем.

Длина машины составляет от 4.1 до 4,15 метров. Основой стала платформа e-CMP, которая используется в кроссоверах Peugeot, Citroen, и Opel. Скорее всего, в новую модель установят бензиновый двигатель на 1,2 л и дизельную версию на 1,5 л.

Автоновости,Jeep,Peugeot,Opel,Citroen,
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