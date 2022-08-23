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16 минут назад

Новости автомира: россиянам приготовили два новых кроссовера

Алиса Селезнёва

Китайская компания JAC в рамках конференции в Сочи представила дилерам в России новые кроссоверы JS4 и JS6. Ожидается, что автомобили поступят на российский рынок в октябре и ноябре, пишет «Автостат».

Россиянам приготовили два новых кроссовера
Фото: Jac MotorsJac Motors

По данным издания, оба кроссовера имеют по два сертификата ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на китайскую и казахстанскую сборки, они внесены в базу Росстандарта.

При этом цены, по которым машины будут реализовываться на российском рынке, пока не определены. Ожидается, что компактный кроссовер JAC JS4 будет доступен в четырех комплектациях. В начальной версии Comfort он будет иметь двигатель объемом 1,6 литра, 118 л.с. и 6-ступенчатую механическую коробку передач MF20B9. В двух комплектациях Luxury двигатель уже турбированный, мощностью 136 л.с., который работает в связке с «механикой» MF622D37, либо вариатором Punch VT3S. А в версии Flagship сочетаются исключительно турбомотор и CVT.

О JAC JS6 для российского рынка информации меньше. Он будет оснащен 1,5-литровым турбомотором в 174 л.с. Также ожидается, что этот автомобиль будет иметь два варианта трансмиссии: 6-ступенчатую «механику» и 6-диапазонный «робот».

«Шпионы» рассекретили салон нового Jeep

Ранее президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев заявил, что решение европейских производителей отказаться от поставок автомобилей в Россию нанесло удар по дилерам. Комментируя ситуацию на рынке РФ, он заявил, что сейчас наблюдается колоссальный спад. По словам Зубарева, продажи автомобилей снизились в пять раз по сравнению с прошлым годом.

По данным Росстата, в январе - апреле в России было выпущено 264 тыс. легковых автомобилей, объем производства снизился на 47,4% по сравнению с предыдущим годом. В июне Минпромторг дал прогноз по падению продаж по итогам года примерно на 50%, до 750 тыс. легковых автомобилей.

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