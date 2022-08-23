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52 минуты назад

Новости автомира: посмотрите, каким будет новый фирменный стиль Skoda

Motor.ru

Skoda продолжает постепенно приподнимать завесу тайны над концептом Vision 7S — знаковой моделью, призванной продемонстрировать направление развития дизайна марки. Несмотря на то, что автомобиль на скетчах традиционно наделен гипертрофированными элементами, по ним, а также по описанию, можно сложить впечатление о внешности реального шоу-кара. Однако и сам концепт можно будет увидеть уже скоро: он дебютирует в конце августа.

Каким будет новый фирменный стиль Skoda
Фото: © Skoda© Skoda

Vision 7S, который получит электрическую силовую установку, отличится широкой и плоской заглушкой на месте решетки радиатора. В ней видны семь прорезей, а центральная отмечена ярким оранжевым акцентом. Такое же решение применено на заднем бампере, где секции имитируют диффузор. По бокам от верхней части заглушки расположились тонкие полоски ДХО, переходящие на крылья, а под ними — двухсекционные фары. Вместе светотехника образует букву «Т».

Skoda

Та же литера видна в форме фонарей на корме. Бампер получил алюминиевую защиту, а заднее стекло с небольшим наклоном — резной козырек. Также видны черный обвес по периметру, колеса, напоминающие по дизайну диски Enyaq Coupe, и распашные двери с «утопленными» ручками. Любопытно, что камера, заменяющая зеркало заднего вида, видна только с одной стороны.

Ранее Skoda опубликовала тизер интерьера Vision 7S, который получил вертикальный экран мультимедийной системы и приплюснутый руль-штурвал в стиле Tesla. Большой электрокар с семиместным салоном дебютирует 30 августа и, возможно, в будущем переродится в серийную модель.

Автоновости,Skoda,Tesla,
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