Названы цена и дата старта продаж антикризисной Lada Niva Travel

Официальные продажи упрощенной версии внедорожника Lada Niva Travel должны начаться 28 августа. Базовая цена модели будет составлять 998 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в дилерском сообществе.
Однако ожидается, что в дилерские центры машины поступят в начале сентября.
«Мы ожидаем поставку [в дилерские центры] Niva Travel в сентябре. Что касается [стоимости] Lada Niva Travel, то ожидается 998 тыс., практически 1 млн рублей. Это рекомендованная розничная цена. На машины, на которые спрос невысокий, например, на эти Niva, никто больше цену не добавляет. Добавляют только оборудование дополнительное: противотуманные фары, фаркоп, парктроники и так далее», - заявил председатель совета директоров ГК «БН-моторс», вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
Lada Niva Travel наделили системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. В базовом оснащении внедорожника 2022 модельного года - усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.
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