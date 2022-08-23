Названы цена и дата старта продаж антикризисной Lada Niva Travel

«Мы ожидаем поставку [в дилерские центры] Niva Travel в сентябре. Что касается [стоимости] Lada Niva Travel, то ожидается 998 тыс., практически 1 млн рублей. Это рекомендованная розничная цена. На машины, на которые спрос невысокий, например, на эти Niva, никто больше цену не добавляет. Добавляют только оборудование дополнительное: противотуманные фары, фаркоп, парктроники и так далее», - заявил председатель совета директоров ГК «БН-моторс», вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.