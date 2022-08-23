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1 час назад

Новости автомира: Lamborghini Urus Performante стал самым мощным вариантом кроссовера

Carakoom

Lamborghini официально представил самый мощный вариант кроссовера Urus, получивший приставку Performante, которой компания обозначает свои «заряженные» модели.

Lamborghini Urus Performante стал самым мощным вариантом кроссовера
Фото: Lamborghini Lamborghini

Дизайн: Lamborghini Urus Performante получил измененную аэродинамику: сплиттер, антикрыло, боковые расширители – эти детали не только изменяют внешность, но и прибавляют 25 мм длины.

Кстати, новые элементы изготовлены из карбона, также этот материал может быть использован для капота и крыши (опция). В целом получается, что кроссовер Lamborghini Urus Performante является еще раз рекордсменом – в объеме использования карбона для автомобилей класса SUV.

Lamborghini

Выхлоп: Но что определенно важно для всех поклонников Lamborghini, то это хороший звук. Здесь с этим все должно быть хорошо, ведь кроссовер Lamborghini Urus Performante отличается спортивной выхлопной системой.

Шасси: Среди других заметных изменений – заниженная спортивная подвеска (-20 мм клиренса), расширенная колея (+16 мм) и оригинальные колесные диски (22 или 23 дюйма) с полусликами Pirelli.

Lamborghini

Кроссовер получил дополнительный режим управления RALLY: как обещают разработчики «для максимально фанового управления». Сохранены и другие режимы движения – SPORT, CORSA, STRADA. За их выбор отвечает переключатель на центральной консоли салона.

Двигатель: Мощность двигателя также была увеличена: теперь V8 с двумя турбинами выдает 675 «лошадей» и 850 Нм крутящего момента – это тоже рекордные показатели для линейки модели Urus. Ускорение до сотни занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 306 км/ч.

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