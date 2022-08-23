Lamborghini Urus Performante стал самым мощным вариантом кроссовера

Lamborghini официально представил самый мощный вариант кроссовера Urus, получивший приставку Performante, которой компания обозначает свои «заряженные» модели.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Дизайн: Lamborghini Urus Performante получил измененную аэродинамику: сплиттер, антикрыло, боковые расширители – эти детали не только изменяют внешность, но и прибавляют 25 мм длины.

Кстати, новые элементы изготовлены из карбона, также этот материал может быть использован для капота и крыши (опция). В целом получается, что кроссовер Lamborghini Urus Performante является еще раз рекордсменом – в объеме использования карбона для автомобилей класса SUV.

Lamborghini

Выхлоп: Но что определенно важно для всех поклонников Lamborghini, то это хороший звук. Здесь с этим все должно быть хорошо, ведь кроссовер Lamborghini Urus Performante отличается спортивной выхлопной системой.

Шасси: Среди других заметных изменений – заниженная спортивная подвеска (-20 мм клиренса), расширенная колея (+16 мм) и оригинальные колесные диски (22 или 23 дюйма) с полусликами Pirelli.

Lamborghini

Кроссовер получил дополнительный режим управления RALLY: как обещают разработчики «для максимально фанового управления». Сохранены и другие режимы движения – SPORT, CORSA, STRADA. За их выбор отвечает переключатель на центральной консоли салона.