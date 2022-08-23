Lamborghini Urus Performante стал самым мощным вариантом кроссовера

Lamborghini официально представил самый мощный вариант кроссовера Urus, получивший приставку Performante, которой компания обозначает свои «заряженные» модели.
Дизайн: Lamborghini Urus Performante получил измененную аэродинамику: сплиттер, антикрыло, боковые расширители – эти детали не только изменяют внешность, но и прибавляют 25 мм длины.
Кстати, новые элементы изготовлены из карбона, также этот материал может быть использован для капота и крыши (опция). В целом получается, что кроссовер Lamborghini Urus Performante является еще раз рекордсменом – в объеме использования карбона для автомобилей класса SUV.
Выхлоп: Но что определенно важно для всех поклонников Lamborghini, то это хороший звук. Здесь с этим все должно быть хорошо, ведь кроссовер Lamborghini Urus Performante отличается спортивной выхлопной системой.
Шасси: Среди других заметных изменений – заниженная спортивная подвеска (-20 мм клиренса), расширенная колея (+16 мм) и оригинальные колесные диски (22 или 23 дюйма) с полусликами Pirelli.
Кроссовер получил дополнительный режим управления RALLY: как обещают разработчики «для максимально фанового управления». Сохранены и другие режимы движения – SPORT, CORSA, STRADA. За их выбор отвечает переключатель на центральной консоли салона.
Двигатель: Мощность двигателя также была увеличена: теперь V8 с двумя турбинами выдает 675 «лошадей» и 850 Нм крутящего момента – это тоже рекордные показатели для линейки модели Urus. Ускорение до сотни занимает всего 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 306 км/ч.