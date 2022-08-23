Genesis рассекретил интерьер X Speedium Coupe

Шоу-кар премиального корейского бренда показали в ходе ежегодного конкурса элегантности в Пеббл-Бич (проходит в рамках Monterey Car Week).

Фото: Genesis Genesis

Марка Genesis отделилась от материнской Hyundai в 2015 году. Автомобили бренда представлены на нескольких рынках, помимо домашнего, при этом в списке основных значатся США. По данным сайта Carsalesbase, в 2021 году продажи машин Genesis в Штатах выросли примерно втрое: клиенты купили 49 621 шт. (почти на 203% больше, чем годом ранее). В текущем году у бренда по-прежнему положительная динамика: за первое полугодие было реализовано 25 668 экземпляров, что на 33% больше, чем в январе-июне 2021-го.

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В середине апреля 2022 года в рамках автосалона в Нью-Йорке Genesis представил концепт X Speedium Coupe, правда, тогда был рассекречен только экстерьер. Производитель подчеркнул, что этот шоу-кар не станет серийной моделью. Задача купе – показать те изменения, которые ожидают фамильный дизайн премиального корейского бренда. В частности, этот автомобиль можно сравнить с представленным в 2021-ом концептуальным большим купе Genesis X Concept, которое было создано в соответствии с актуальным стилем Genesis.

Genesis

Так, одним из основных отличий стала заглушка на месте традиционной решётки радиатора, но имеющая узнаваемую форму. Она очерчена по краям светящимися линиями, которые являются головной оптикой Genesis X Speedium Coupe, в том же стиле выполнены задние фонари. В нижней части переднего бампера можно увидеть большой воздухозаборник, место боковых зеркал заняли компактные камеры. На краю крышки багажника расположен лаконичный спойлер.

салон концепта Genesis X Speedium Coupe

Теперь компания рассекретила интерьер X Speedium Coupe: как пояснили в Genesis, дизайнеры разрабатывали его в течение последних пяти месяцев. Салон оформлен в минималистичном стиле, а компоновка является асимметричной, что создатели подчеркнули с помощью разноцветной обивки. Так, кресло водителя отделали тёмной кожей, тогда как остальной салон, включая сидение переднего пассажира, получил светлую кожу.

Асимметрия выражается и в том, что элементы управления, а также все дисплеи в салоне ориентированы на водителя. К примеру, на передней панели концепта в центре нет привычного тачскрина, который обычно доступен в том числе переднему пассажиру. Роль дисплея информационно-развлекательной системы выполняет расположенный справа от водителя на плавающей центральной консоли экран с «оптимизированным дизайном пользовательского интерфейса».

Ещё в списке особенностей концептуального купе высококлассная аудиосистема с расположенными по всему салону алюминиевыми динамиками, а также отделанное кожей багажное отделение, получившее X-образные ремни. Предположительно, часть решений впоследствии будут использованы при разработке новых «зелёных» моделей бренда Genesis. Отметим, никаких подробностей о технике шоу-кара нет, хотя очевидно, что Genesis X Speedium Coupe задумывался как полностью электрический автомобиль.