Названо последствие производства всех компонентов для машин в России

«Если мы через три года хотим наладить свои производство коробок передач, то нам надо где-то наладить литье, фрезеровку, сборку планетарных редукторов и так далее. Но для того, чтобы товар стоил дешево, необходимо наладить массовое производство того или иного агрегата. А в условиях одной страны сделать это не очень просто», - подчеркнул он.