Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
50 минут назад

Новости автомира: названо последствие производства всех компонентов для машин в России

Лера Букина

Процесс локализации производства всех узлов и агрегатов в России является очень сложным. Он может спровоцировать существенный рост цен на конечный продукт, заявил в интервью «ИнфоРеактору» автоэксперт Дмитрий Попов, передает портал Ixbt.com.

Названо последствие производства всех компонентов для машин в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы через три года хотим наладить свои производство коробок передач, то нам надо где-то наладить литье, фрезеровку, сборку планетарных редукторов и так далее. Но для того, чтобы товар стоил дешево, необходимо наладить массовое производство того или иного агрегата. А в условиях одной страны сделать это не очень просто», - подчеркнул он.

Попов указал на отсутствие так называемого «национального портрета автомобиля» в настоящее время. Собеседник подчеркнул, что все машины интернациональны из-за того, что они состоят из импортных запчастей.

По мнению Попова, для упрощения локализации отечественных автомобилей целесообразно минимизировать число платформ, а также унифицировать узлы и агрегаты. В итоге, как указал эксперт, один и тот же подшипник будет подходить и на Lada Vesta, и на электрический Lada Largus.

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», за первые семь месяцев в России продали 30 064 автомобиля с дизельными двигателями.

Автоновости,Lada Largus,Lada Vesta,Lada,Дмитрий Попов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители