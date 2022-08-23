Названо последствие производства всех компонентов для машин в России

Процесс локализации производства всех узлов и агрегатов в России является очень сложным. Он может спровоцировать существенный рост цен на конечный продукт, заявил в интервью «ИнфоРеактору» автоэксперт Дмитрий Попов, передает портал Ixbt.com.
«Если мы через три года хотим наладить свои производство коробок передач, то нам надо где-то наладить литье, фрезеровку, сборку планетарных редукторов и так далее. Но для того, чтобы товар стоил дешево, необходимо наладить массовое производство того или иного агрегата. А в условиях одной страны сделать это не очень просто», - подчеркнул он.
Попов указал на отсутствие так называемого «национального портрета автомобиля» в настоящее время. Собеседник подчеркнул, что все машины интернациональны из-за того, что они состоят из импортных запчастей.
По мнению Попова, для упрощения локализации отечественных автомобилей целесообразно минимизировать число платформ, а также унифицировать узлы и агрегаты. В итоге, как указал эксперт, один и тот же подшипник будет подходить и на Lada Vesta, и на электрический Lada Largus.
Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», за первые семь месяцев в России продали 30 064 автомобиля с дизельными двигателями.