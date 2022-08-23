Chery готовит для России новый седан Arrizo 5 Plus

«Автомобиль Arrizo 5 Plus после полученных высоких результатов в ходе исследования J.D. Power вошел в список рассматриваемых седанов для представления на российском рынке», — говорится в сообщении.

Габаритные размеры Chery Arrizo 5 Plus составляют 4680 х 1820 х 1490 мм. Главными особенностями модели являтся трапецивидная решетка радиатора с горизонтальными ламелями, а также и задние фонари, соединенные между собой светодиодной полосой.

В Китае продажи модели начались осенью 2020 года. Автомобиль предлагается с двумя бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 116 и 156 л.с. соответственно. О том, когда седан Arrizo 5 Plus может появиться на российском рынке, неизвестно.