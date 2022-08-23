Продажи новых автомобилей на территории РФ по итогам текущего года сократятся на 70%. Такой прогноз содержится в годовом отчете автодилера «Рольф», передает «Интерфакс».

Согласно документу, это связано с ограничением их доступности и высоким уровнем неопределенности в цепочках поставок и логистике.

«Аналогичная ситуация может сохраниться и в 2023 году», — уточнила компания.

Автодилерский холдинг также подчеркнул, что у продавцов автомобилей сейчас есть возможность компенсировать непредвиденные затраты и получать дополнительную прибыль в связи с отсутствием фиксированной стоимости новых автомобилей.