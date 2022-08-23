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54 минуты назад

Автодилер: российский авторынок рухнет на 70% в 2022 году

Лера Букина

Продажи новых автомобилей на территории РФ по итогам текущего года сократятся на 70%. Такой прогноз содержится в годовом отчете автодилера «Рольф», передает «Интерфакс».

Согласно документу, это связано с ограничением их доступности и высоким уровнем неопределенности в цепочках поставок и логистике.

«Аналогичная ситуация может сохраниться и в 2023 году», — уточнила компания.

Автодилерский холдинг также подчеркнул, что у продавцов автомобилей сейчас есть возможность компенсировать непредвиденные затраты и получать дополнительную прибыль в связи с отсутствием фиксированной стоимости новых автомобилей.

Россиянам приготовили два новых кроссовера

Ранее сообщалось, что официальные продажи упрощенной версии внедорожника Lada Niva Travel должны стартовать 28 августа. Базовая цена модели будет составлять 998 тысяч рублей. Согласно ожиданиям, в дилерские центры машины поступят в начале осени.

Автоновости,Видео,Lada,
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