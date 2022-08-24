Минпромторг опроверг информацию о закрытии проекта электрокара Zetta

Проект российского электромобиля Zetta не закрыт, сказали в Минпромторге РФ. Как сообщает ТАСС, в ведомстве не получали информации о прекращении работы над электрокаром, на которую на прошлой неделе сослался Telegram-канал «Русский автомобиль». Как оказалось, ставить крест на проекте рано: сейчас компания ООО «Зетта» занимается привлечением новых инвестиций для продолжения разработки одноименной модели, заявили в министерстве.

Фото: © Русский автомобиль / Telegram © Русский автомобиль / Telegram

В Минпромторге подчеркнули, что Zetta, как и любой другой частный проект, нуждается во вложениях извне. А вот вопросы локализации проект практически не тормозят, так как ключевые узлы электромобиля — двигатель и приводная система — разработаны самой «Зеттой» или поставляются из дружественных государств.

Ранее в Telegram-канале «Русский автомобиль» появилась информация о закрытии проекта Zetta и о том, что в России такие электромобили собирать не будут. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Цыганов, которому удалось протестировать один из трех собранных прототипов Zetta. Он оценил качество сборки и внешний вид электромобильчика, но отметил «простецкий» салон и слабую шумоизоляцию.

Zetta — проект первого российского электромобиля. У него трехдверный кузов длиной чуть более трех метров из металлического каркаса с композитными навесными панелями. Салон у «Зетты» двухместный. Электрокар оснастили асинхронными мотор-колесами Дуюнова, разгоняющими его до 120 километров в час. Запас хода без подзарядки — 180 километров.