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1 час назад

Новости автомира: Chery может привезти в Россию конкурента Hyundai Elantra

Motor.ruиещё 1

До России может добраться еще одна модель Chery — седан Arrizo 6 Pro (Arrizo 5 Plus), сравнимый по габаритам с Hyundai Elantra. О такой возможности заявила пресс-служба российского представительства Chery. Автомобиль получил высокую оценку в рейтинге J.D. Power: его признали лучшим доступным среднеразмерным седаном вместе с Changan Eado Plus, после чего китайский концерн задумался над возможностью привезти его в Россию.

Если Chery все же решит выпустить седан на российский рынок, Arrizo 6 Pro необязательно будет продаваться под ее шильдиком. Не исключено, что для него выберут один из суббрендов, сообщает пресс-служба. Сейчас их у Chery два — Exeed и Omoda, однако последний пока только готовится выпустить первую модель на наш рынок. Автомобили первого относятся к премиуму, а второго — к сегменту high middle. Ранее появились слухи о запуске в России третьего суббренда Chery — Jetour.

Arrizo 6 Pro был представлен осенью 2020 года. «Одноклассника» Elantra и Toyota Corolla на родине продают с 1,5-литровыми «атмосферником» и наддувным мотором мощностью 116 и 156 лошадиных сил соответственно. Пару им составляет пятиступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. С какими агрегатами автомобиль хотят продавать в России, пока неизвестно.

Что касается сроков появления, то ранее директор представительства Chery Владимир Шмаков заявил о двух седанах, которые доедут до нашего рынка в 2023 году. Вероятно, помимо Arrizo 5 Plus речь шла об Arizzo 8. Как бы то ни было, окончательное решение пока принято не было: появится ли в модельном ряду российской Chery седан, зависит от головного офиса в Китае.

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