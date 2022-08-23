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53 минуты назад

Новости автомира: Toyota представила полноприводный микровэн Sienta за 850 тысяч рублей

Motor.ru

На японский рынок выходит сменившая поколение Toyota Sienta – микровэн, который отныне предлагается в полноприводной модификации с системой E-Four, знакомой по другим моделям марки. Со сменой поколения Sienta перебралась на модульную платформу TNGA, конструкция стала жестче, а также появились новые для модели электронные ассистенты. Дизайн микровэна обновили в соответствии с фирменной стилистикой, характерная особенность которой – круглые и квадратные формы. Цена новинки – от 1,9 миллиона иен (примерно 852 тысяч рублей).

Toyota представила полноприводный микровэн за 850 тысяч рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Внешне новую Sienta можно узнать по оптике с черной матовой окантовкой, черным же стойкам, а также защитным вставкам в арках и порогах. Еще один широкий пластиковый элемент делит радиаторную решетку на две секции. У минивэна сдвижные боковые двери с сервоприводами функцией открывания без ключа – для этого нужно провести ногой под порогом.

Motor.ru
Motor.ru

В Японии модель доступна в пяти- и семиместном исполнениях. Заявлена водоотталкивающая обивка сидений и порты USB-C, встроенные в спинки передних кресел. В зависимости от уровня оснащения предложат навигационную систему, систему помощи на парковке, камеры кругового обзора и два штатных видеорегистратора.

Motor.ru

Базовым мотором выступает бензиновый агрегат объемом 1,5 литра мощностью 120 лошадиных сил, который сочетается с вариатором – в этом случае Sienta переднеприводная. Альтернативой служит гибридная версия с установкой на базе того же агрегата 1.5, и именно для такого микровэн стала доступна система полного привода E-Four. В этом случае предусмотрена установка дополнительного электромотора на задней оси.

Motor.ru

У местных дилеров новая Toyota Sienta появится в начале осени, цены лежат в диапазоне от 1 960 000 до 3 108 000 иен (от 852 тысяч до 1,35 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

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