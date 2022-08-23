В Москве построили завод по производству автодеталей для Lada и «Москвич»

В Москве, в Бирюлеве Западном, завершено строительство завода по выпуску деталей для машин. Об этом сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, объем инвестиций в строительство превысил 2,9 млрд рублей, комплекс на 330 рабочих мест расположен на общей площади 36,6 тыс. квадратных метров.

«Производственные мощности и инженерные компетенции компании позволят выпускать свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч комплектов легковых автомобилей в год. Это обеспечит высокую долю локализации продукции зарубежных автопроизводителей на территории России», - подчеркнул Владимир Ефимов.

Предприятие компании «Альфа Автоматив Техноложиз» является одним из важнейших производителей автокомпонентов для АО «АвтоВАЗ», а также может стать важным партнером завода «Москвич».

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что поддержка проекту оказывалась на всех этапах его реализации — от подбора земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. Правительством Москвы «Альфа Автоматив Техноложиз» присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, который предусматривает, в том числе и значительные налоговые льготы.

В мае о своем уходе из России заявил автомобильный концерн Renault. При этом московский завод компании перешел в собственность города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на предприятии планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич». Ожидается, что на первом этапе будет налажено производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе и электромобилей.