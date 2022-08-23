Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в Москве построили завод по производству автодеталей для Lada и «Москвич»

Алиса Селезнёва

В Москве, в Бирюлеве Западном, завершено строительство завода по выпуску деталей для машин. Об этом сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве построили завод по производству автодеталей для Lada и «Москвич»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, объем инвестиций в строительство превысил 2,9 млрд рублей, комплекс на 330 рабочих мест расположен на общей площади 36,6 тыс. квадратных метров.

«Производственные мощности и инженерные компетенции компании позволят выпускать свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч комплектов легковых автомобилей в год. Это обеспечит высокую долю локализации продукции зарубежных автопроизводителей на территории России», - подчеркнул Владимир Ефимов.

Предприятие компании «Альфа Автоматив Техноложиз» является одним из важнейших производителей автокомпонентов для АО «АвтоВАЗ», а также может стать важным партнером завода «Москвич».

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что поддержка проекту оказывалась на всех этапах его реализации — от подбора земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. Правительством Москвы «Альфа Автоматив Техноложиз» присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, который предусматривает, в том числе и значительные налоговые льготы.

В мае о своем уходе из России заявил автомобильный концерн Renault. При этом московский завод компании перешел в собственность города. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на предприятии планируется выпускать автомобили под брендом «Москвич». Ожидается, что на первом этапе будет налажено производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе и электромобилей.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что производство на заводе «Москвич» может быть запущено до конца 2022 года.

Автоновости,Renault,Lada,Владислав Овчинский,Владимир Ефимов,Денис Мантуров,Сергей Собянин,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители