Mercedes-AMG G 63 превратили в бронированный лимузин

Немецкое тюнинг-ателье Klassen добавило в каталог бронированный лимузин на базе Mercedes-AMG G 63. Такой внедорожник длиннее обычного на 1016 миллиметров (габаритная длина машины достигает 5776 миллиметров), но оснащен тем же восьмицилиндровым мотором объемом 4,0 литра и мощностью 585 лошадиных сил. Автомобиль изготавливается на заказ. Покупатель может выбрать любой салон и опции, поэтому окончательная цена будет зависеть от размера кошелька.

Фото: © Klasse © Klasse

Лимузин Mercedes-AMG G 63 от Klassen в длину насчитывает 5776 миллиметров при колесной базе 3856 миллиметров . Растянут внедорожник с помощью стандартной для машин ателье 1016-миллиметровой вставки и вдобавок бронирован по стандарту B6/ B7 (кузов/стекла). В первом случае G 63 выдерживает обстрел из АК-47, во втором — из штурмовых винтовок патронами 7,62 × 51 мм НАТО с термоупрочненным сердечником.

Klasse

Klasse

Хотя масса машины заметно выросла, двигатель у внедорожника остался стандартный. «Битурбовосьмёрка» 4.0 развивает 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, но динамических характеристик Klassen не приводит. Обычный G 63 разгоняется до ста за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 либо 240 километров в час (с пакетом AMG Driver’s package). Оснащение лимузина соответствует заводскому G 63. Основные изменения сосредоточены в задней части салона.