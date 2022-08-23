Mercedes-AMG G 63 превратили в бронированный лимузин

Немецкое тюнинг-ателье Klassen добавило в каталог бронированный лимузин на базе Mercedes-AMG G 63. Такой внедорожник длиннее обычного на 1016 миллиметров (габаритная длина машины достигает 5776 миллиметров), но оснащен тем же восьмицилиндровым мотором объемом 4,0 литра и мощностью 585 лошадиных сил. Автомобиль изготавливается на заказ. Покупатель может выбрать любой салон и опции, поэтому окончательная цена будет зависеть от размера кошелька.
Лимузин Mercedes-AMG G 63 от Klassen в длину насчитывает 5776 миллиметров при колесной базе 3856 миллиметров . Растянут внедорожник с помощью стандартной для машин ателье 1016-миллиметровой вставки и вдобавок бронирован по стандарту B6/ B7 (кузов/стекла). В первом случае G 63 выдерживает обстрел из АК-47, во втором — из штурмовых винтовок патронами 7,62 × 51 мм НАТО с термоупрочненным сердечником.
Хотя масса машины заметно выросла, двигатель у внедорожника остался стандартный. «Битурбовосьмёрка» 4.0 развивает 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, но динамических характеристик Klassen не приводит. Обычный G 63 разгоняется до ста за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 либо 240 километров в час (с пакетом AMG Driver’s package). Оснащение лимузина соответствует заводскому G 63. Основные изменения сосредоточены в задней части салона.
По образу лимузина на базе Range Rover там будут стоять раздельные кресла с электрорегулировками. Пассажиров и водителя разделит перегородка, хотя её можно заменить на монитор. Цена такого внедорожника не сообщается. Если судить по другим работам Klassen, она легко может превысить миллион евро, что соответствует 60 миллионам рублей.