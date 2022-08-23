Toyota презентует новый трехрядный гибридный минивэн

Стало известно о том, что компания Toyota представила в Японии совершенно новый Sienta — компактный минивэн на базе TNGA, предлагающий просторный салон с тремя рядами сидений и возможность установки эффективной гибридной силовой установки.

Фото: Toyota Toyota

Это уже третье поколение Sienta (дебют был в 2003 году). Новый минивэн имеет общую платформу TNGA-B с моделями Yaris, Yaris Cross и Aqua, хотя он длиннее и выше их. Так, длина Sienta составляет 4 300 мм, ширина — 1 695 мм, высота — 1 670 мм, колесная база — 2 750 мм.

Toyota

Экстерьер выделяется светодиодными фарами и воздухозаборниками на решетке радиатора. Низкая зона погрузки, большие окна, длинные сдвижные двери для задних пассажиров и массивная задняя дверь показывают, что функциональность была главным приоритетом для команды дизайнеров.

Toyota

Внутри Sienta разместили современную приборную панель с отдельно стоящим информационно-развлекательным сенсорным экраном диаметром 10,2 дюйма, опциональной цифровой панелью приборов, высоко расположенной центральной консолью и тремя подстаканниками.

Toyota

По данным Toyota, высота салона увеличена на 20 мм, а обновленные сиденья второго ряда предлагают больше пространства для ног и головы. Кроме того, на крыше установлена система циркуляции воздуха, помогающая системе кондиционирования работать более эффективно по всему салону.

Что касается силовых агрегатов, Sienta предлагается в варианте только с ДВС с 1,5-литровым бензиновым двигателем Dynamic Force Engine или в гибридном варианте с тем же ДВС, которому помогают один или два электромотора и небольшой литий-ионный аккумулятор. Мощность передается либо на передние, либо на все четыре колеса (E-Four) через CVT Direct Shift с 10-ступенчатой системой Sport Sequential Shiftmatic, имитирующей переключение передач.