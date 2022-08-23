Названы самые популярные в России автомобили с дизельным двигателем

За семь месяцев текущего года россияне купили свыше 30 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. 52 процента из них пришлось на 10 конкретных моделей.
Их список публикует "Автостат". Первое место - у кроссовера Renault Duster: за семь месяцев объем продаж его дизельной версии достиг 3274 экземпляра. Это более четверти от общего объема продаж этой модели.
Второе место - у Hyundai Tucson с его 2437 автомобилей с дизелем, реализованных с января по июль. На эту версию приходится 65,6 процента от общего объема продаж модели.
На третьем месте - BMW X5 с его 1611 экземпляров. Наибольшей популярностью у россиян пользуется именно дизельная версия: 83,7 процента от общего числа реализованных автомобилей этой модели. У Kia Carnival, занявшего 4 место, доля еще выше: 93 процента от общего объема продаж занимают дизельные версии. А всего было продано 1532 таких автомобиля.
Далее по убывающей следуют Toyota LC Prado (1373), Mercedes-Benz GLE (1313), Toyota Land Cruiser (1235), Mitsubishi Pajero Sport (1207), Hyundai Santa Fe (944) и Toyota Hilux (833).
Аналитики обращают внимание на то, что более половины моделей, представленных в рейтинге, демонстрируют рыночное падение. Более прочих просел Hyundai Santa Fe, чьи продажи снизились на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот дизельный Hyundai Tucson показал рост сразу в 3,2 раза.
При этом доля дизельных автомобилей на российском рынке по-прежнему остается низкой: 7,8 процента.