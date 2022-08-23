Названы самые популярные в России автомобили с дизельным двигателем

За семь месяцев текущего года россияне купили свыше 30 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. 52 процента из них пришлось на 10 конкретных моделей.

Фото: Пресс-служба Renault Пресс-служба Renault

Их список публикует "Автостат". Первое место - у кроссовера Renault Duster: за семь месяцев объем продаж его дизельной версии достиг 3274 экземпляра. Это более четверти от общего объема продаж этой модели.

Второе место - у Hyundai Tucson с его 2437 автомобилей с дизелем, реализованных с января по июль. На эту версию приходится 65,6 процента от общего объема продаж модели.

На третьем месте - BMW X5 с его 1611 экземпляров. Наибольшей популярностью у россиян пользуется именно дизельная версия: 83,7 процента от общего числа реализованных автомобилей этой модели. У Kia Carnival, занявшего 4 место, доля еще выше: 93 процента от общего объема продаж занимают дизельные версии. А всего было продано 1532 таких автомобиля.

Аналитики обращают внимание на то, что более половины моделей, представленных в рейтинге, демонстрируют рыночное падение. Более прочих просел Hyundai Santa Fe, чьи продажи снизились на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот дизельный Hyundai Tucson показал рост сразу в 3,2 раза.