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2 часа назад

Новости автомира: Названа самая популярная у угонщиков марка автомобиля

Мослентаиещё 1

Самую популярную у угонщиков марку автомобилей назвала пресс-служба Страхового Дома ВСК.

Названа самая популярная у угонщиков марка автомобиля
Фото: ТАССТАСС

«Самой угоняемой автомобильной маркой летом 2022 года стал Hyundai — на долю машин корейского бренда пришлось 60 процентов хищений в июле-августе. Самой востребованной у угонщиков моделью оказался Hyundai Santa Fe — 40 процентов от общего числа угонов», — говорится в сообщении.

По данным страховщиков, 60 процентов от всех угонов в России пришлось на Московскую область. Причем, в 30 процентах случаев, владельцами угнанных авто были жители столицы, приехавшие в Подмосковье по делам или для загородного отдыха. В 80 процентов случаев машины похищали у мужчин.

Ранее угон Mercedes с помощью спецсредств в Москве попал на видео. Автомобиль стоимостью около шести миллионов рублей был обнаружен сотрудниками ДПС через несколько часов.

Автоновости,Hyundai Santa Fe,Hyundai,ГИБДД,ВСК,
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