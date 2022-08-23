Названа самая популярная у угонщиков марка автомобиля

«Самой угоняемой автомобильной маркой летом 2022 года стал Hyundai — на долю машин корейского бренда пришлось 60 процентов хищений в июле-августе. Самой востребованной у угонщиков моделью оказался Hyundai Santa Fe — 40 процентов от общего числа угонов», — говорится в сообщении.

По данным страховщиков, 60 процентов от всех угонов в России пришлось на Московскую область. Причем, в 30 процентах случаев, владельцами угнанных авто были жители столицы, приехавшие в Подмосковье по делам или для загородного отдыха. В 80 процентов случаев машины похищали у мужчин.