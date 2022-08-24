Эргономика авто середины 2000-х лучше, чем у современных моделей

Уже несколько лет все больше автопроизводителей отказываются от физических кнопок в салонах, заменяя их на сенсорные дисплеи. Одним из таких примеров является Tesla Model 3, где почти все настройки вынесены на экран в центральной части передней панели.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Оказалось, что многие водители недовольны подобными изменениями. Им удобнее менять температуру в салоне, включать/выключать подогрев сидений, настраивать радио и т.д. физическими манипуляторами, а не виртуальными.

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Основным аргументом является внимание, которое нужно уделить экрану, ведь классические кнопки и переключатели со временем находятся на ощупь.

Исследование шведского автомобильного издания Vi Bilägare подтвердило это. В ходе эксперимента водителям в разных автомобилях нужно было выполнить четыре действия: сбросить показатель одометра; включить подогрев сиденья, увеличить температуру в салоне на два градуса и запустить обдув ветрового стекла; включить радио и переключиться на нужную частоту; а также установить на минимум подсветку приборной панели и выключить центральный мультимедийный дисплей.

Для теста использовались 12 разных автомобилей, а скорость, на которой нужно было выполнить задания, составляла 110 км/ч. Среди этих автомобилей только один был оборудован стандартными переключателями, а все остальные используют сенсорное управление настройками. Перед заездом у водителей была возможность ознакомиться с интерфейсами в автомобилях.

Результаты: После теста результаты эффективности интерфейса устанавливались по дистанции, которую водитель преодолевал при выполнении всех задач.

В результате в автомобиле со старой схемой управления настройками – Volvo V70 (2005 года) – это удалось сделать за 306 метров. Это был самый лучший результат среди всех протестированных авто.

Более современные машины, приближенные к такому результату, были Dacia Sandero (414 метров) и Volvo С40 (417 метров). Другие автомобили потребовали в два-три раза больше времени, а худший результат водители продемонстрировали в MG Marvel R – 1372 метра.

Carakoom

Более того: Издание отдельно отмечает, что исследование не учитывало других проблем в управлении тестовых автомобилей. Например, некоторые автомобили не имеют подсветки настроек «климата», из-за чего ими трудно пользоваться при плохом освещении, а в других много всего переложили именно на дисплеи, что заставляет водителя отвлекаться от дороги на основной или даже вспомогательные экраны.

Но и это ещё не всё. Обновление системы (Tesla такие получает достаточно регулярно) могут иметь изменения в интерфейсе, что в конечном итоге лишний раз сбивает с толку водителя.

В итоге: Так что использовать традиционные средства управления функциями автомобилей все же быстрее и безопаснее, чем выполнять такие же действия на сенсорных дисплеях.