Какие машины везут в Россию «серые» импортеры

В России все больше посредников предлагают ввоз автомобилей из Китая «серым» путем. Причем везут в страну как недоступные на российском рынке машины, так и уже продающиеся у нас, рассказали опрошенные «Газетой.ру» частники. И спрос на их услуги растет. В ходу массовые модели с бензиновыми моторами и электромобили премиум-класса, однако все они новые: ввозом подержанных фирмы практически не занимаются из-за возможных технических проблем.

Фото: © Зелёный угол Владивосток © Зелёный угол Владивосток

По словам частника из Анапы Романа Латыпова, наибольшим спросом пользуются электрокары, которые нарастили качество за последние годы. К примеру, кроссовер BYD Tang с 517-сильной установкой и запасом хода 505 километров он предлагает привезти за 4,4-4,5 миллиона рублей «под ключ».

Сначала автомобиль провозят по суше через Казахстан в Белоруссию, что позволяет сэкономить на НДС: там за ввоз не взимают 20-процентный налог. Оплата производится на каждом этапе отдельно — при вывозе из КНР, «растаможке» и доставке.

Россияне активно заказывают кроссоверы Changan Uni-K, которые официально продаются в стране с июля с рекомендованной розничной ценой от 3 219 900 рублей. Экономия при «сером» ввозе составит порядка 400 тысяч рублей, заверяет Латыпов. Другие фирмы готовы доставить, например, 188-сильный седан Changan Uni-V за 2,2 миллиона рублей. За гибридный Geely Xingyue L (в Россию его обещают привезти под именем Monjaro) просят порядка 3,1 миллиона рублей.