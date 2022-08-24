Какие машины везут в Россию «серые» импортеры

В России все больше посредников предлагают ввоз автомобилей из Китая «серым» путем. Причем везут в страну как недоступные на российском рынке машины, так и уже продающиеся у нас, рассказали опрошенные «Газетой.ру» частники. И спрос на их услуги растет. В ходу массовые модели с бензиновыми моторами и электромобили премиум-класса, однако все они новые: ввозом подержанных фирмы практически не занимаются из-за возможных технических проблем.
По словам частника из Анапы Романа Латыпова, наибольшим спросом пользуются электрокары, которые нарастили качество за последние годы. К примеру, кроссовер BYD Tang с 517-сильной установкой и запасом хода 505 километров он предлагает привезти за 4,4-4,5 миллиона рублей «под ключ».
Сначала автомобиль провозят по суше через Казахстан в Белоруссию, что позволяет сэкономить на НДС: там за ввоз не взимают 20-процентный налог. Оплата производится на каждом этапе отдельно — при вывозе из КНР, «растаможке» и доставке.
Россияне активно заказывают кроссоверы Changan Uni-K, которые официально продаются в стране с июля с рекомендованной розничной ценой от 3 219 900 рублей. Экономия при «сером» ввозе составит порядка 400 тысяч рублей, заверяет Латыпов. Другие фирмы готовы доставить, например, 188-сильный седан Changan Uni-V за 2,2 миллиона рублей. За гибридный Geely Xingyue L (в Россию его обещают привезти под именем Monjaro) просят порядка 3,1 миллиона рублей.
Эксперты предупреждают, что риск наткнуться на мошенников среди таких продавцов велик, особенно учитывая возросший спрос на «серый» импорт. Многие из них работают по предоплате, и можно попросту лишиться денег, так не получив товар. А ввоз машин, отсутствующих на рынке, грозит проблемами с обслуживанием и запчастями.