В России появится китайский седан

Китайская автомобильная компания Chery выпустит на российский рынок седан Arrizo 5 Plus. Об этом сообщает «Российская газета».
В России автомобиль будет называться Arrizo 6 Pro.
«Автомобиль Arrizo 5 Plus после полученных высоких результатов в ходе исследования J.D. Power вошел в список рассматриваемых седанов для представления на российском рынке», – сообщила пресс-служба компании.
Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1490 мм, колесная база достигает 2670 мм. Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с. и 156-сильным турбомотором такого же объема. Оба двигателя доступны с пятиступенчатой механикой и вариатором.
Компания Chery уже запатентовала Arrizo 6 Pro в России. На первых фотографиях автомобиля видна трапециевидная решетка радиатора с горизонтальными ламелями и задние фонари, соединенные светящейся полосой.
Ранее на московской международной выставке MIMS-2022 показали ещё одну иномарку, продажи которой скоро начнутся в России. Это иранский седан Iran Khodro Tara.