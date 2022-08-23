В России появится китайский седан

Китайская автомобильная компания Chery выпустит на российский рынок седан Arrizo 5 Plus. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: Пресс-служба Chery Пресс-служба Chery

В России автомобиль будет называться Arrizo 6 Pro.

«Автомобиль Arrizo 5 Plus после полученных высоких результатов в ходе исследования J.D. Power вошел в список рассматриваемых седанов для представления на российском рынке», – сообщила пресс-служба компании.

Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1490 мм, колесная база достигает 2670 мм. Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с. и 156-сильным турбомотором такого же объема. Оба двигателя доступны с пятиступенчатой механикой и вариатором.

Компания Chery уже запатентовала Arrizo 6 Pro в России. На первых фотографиях автомобиля видна трапециевидная решетка радиатора с горизонтальными ламелями и задние фонари, соединенные светящейся полосой.