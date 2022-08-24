Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе

Суд в американском штате Калифорния не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на ее заводе. Об сообщает агентство Bloomberg.

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По словам агентства, в ходе трехлетнего расследования были получены жалобы от сотен чернокожих рабочих, доказательств жестокого обращения с ними, в том числе преследований и низкой оплаты труда. В иске утверждалось, что производственная площадка компании Tesla в калифорнийском городе Фримонт является «рабочим местом, где существует расовая сегрегация». Слушания пройдут 24 августа.