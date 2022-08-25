Пенсионер отсудил 650 тыс. рублей за навязанные при покупке авто «допы»

Житель Кемеровской области взыскал в суде более 650 тыс. рублей за навязанные дополнительные услуги при покупке в кредит автомобиля Nissan Terrano. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.
По информации суда, автомобиль Nissan Terrano 65-летний мужчина приобрел в марте 2021 года, взяв кредит на сумму в 1,5 млн рублей. Однако, как выяснилось позднее, в договор были включены дополнительные услуги на приобретение сертификатов на оказание медицинской и юридической поддержки, помощи на дорогах и финансовой защиты автомобилиста на общую сумму около 400 тыс. рублей.
«Через неделю после совершенной сделки мариинец осознал, что приобретенные дополнительные услуги ему были навязаны, после чего в адрес обеих фирм он направил письма об отказе от навязанных ему дополнительных услуг в соответствии со статьей 32 Закона «О защите прав потребителей». Однако его письма были оставлены без ответа», — отмечается в сообщении суда.
По результатам судебного разбирательства с фирм «Север» и «Авто-Защита» было взыскано в общей сложности 640 тыс. рублей, включая компенсацию морального вреда. Кроме того, с поставщиков навязанных услуг взыскали штраф за неисполнение требования потребителя и почтовые расходы.