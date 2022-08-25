Пенсионер отсудил 650 тыс. рублей за навязанные при покупке авто «допы»

«Через неделю после совершенной сделки мариинец осознал, что приобретенные дополнительные услуги ему были навязаны, после чего в адрес обеих фирм он направил письма об отказе от навязанных ему дополнительных услуг в соответствии со статьей 32 Закона «О защите прав потребителей». Однако его письма были оставлены без ответа», — отмечается в сообщении суда.