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1 час назад

Новости автомира: в Кемеровской области пенсионер отсудил 650 тыс. рублей за навязанные «допы» при покупке авто

Газета.Ruиещё 3

Житель Кемеровской области взыскал в суде более 650 тыс. рублей за навязанные дополнительные услуги при покупке в кредит автомобиля Nissan Terrano. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

Пенсионер отсудил 650 тыс. рублей за навязанные при покупке авто «допы»
Фото: NissanNissan

По информации суда, автомобиль Nissan Terrano 65-летний мужчина приобрел в марте 2021 года, взяв кредит на сумму в 1,5 млн рублей. Однако, как выяснилось позднее, в договор были включены дополнительные услуги на приобретение сертификатов на оказание медицинской и юридической поддержки, помощи на дорогах и финансовой защиты автомобилиста на общую сумму около 400 тыс. рублей.

«Через неделю после совершенной сделки мариинец осознал, что приобретенные дополнительные услуги ему были навязаны, после чего в адрес обеих фирм он направил письма об отказе от навязанных ему дополнительных услуг в соответствии со статьей 32 Закона «О защите прав потребителей». Однако его письма были оставлены без ответа», — отмечается в сообщении суда.

По результатам судебного разбирательства с фирм «Север» и «Авто-Защита» было взыскано в общей сложности 640 тыс. рублей, включая компенсацию морального вреда. Кроме того, с поставщиков навязанных услуг взыскали штраф за неисполнение требования потребителя и почтовые расходы.

Автоновости,Nissan Terrano,Nissan,
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