«Рай на Земле»: забытый концепт Ford GT90

Современный Mustang Shelby GT500 с 771-сильной компрессорной «восьмеркой» — мощнейший дорожный Ford в истории. Но помнит ли кто-нибудь, что компания представила машину с сопоставимой отдачей еще четверть века назад? Подозреваем, что положительно на этот вопрос ответят лишь завзятые петролхеды. Те, кто в конце девяностых рубился в Need for Speed II и уже тогда задавался вопросом: «Почему фантастический шоу-кар Ford GT90 до сих пор не выпускают»?

Фото: Motor.ru Motor.ru

Фордовская линейка середины 90-х для США с трудом ассоциировалась со спортом. У желающих прикупить рамный внедорожник, пикап, небольшую переднеприводную легковушку или огромный заднеприводный дредноут не было никаких проблем с выбором. Поклонникам быстрой техники приходилось сложнее. Самое крутое, чем радовала их FoMoCo — это облегченный трековый Mustang SVT Cobra R с 300-сильной V-образной «восьмеркой» Windsor объемом 5,8 литра. Правда с ним наблюдалось как минимум две серьезные загвоздки: 1) выпущено всего 250 штук, 2) и то не для каждого. К маслкару допускались только обладатели гоночной лицензии.

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Тем сильнее оказался эффект от среднемоторного дебютанта Детройтского автосалона 1995 года — идейного наследника ле-мановского триумфатора GT40 с научно-фантастической внешностью. Поверьте, готовящийся кроссовер Ferrari не породит и половины того цунами, которое обрушил на журналистов и энтузиастов GT90. Кого нынче удивишь паркетником? Смешно… Совсем другая история — сверхмощный и быстрый настолько, что это казалось незаконным, шедевр от производителя компактного Escort.

Первый резонно возникающий вопрос — зачем? Однажды Джереми Кларксон из Top Gear задал его инженеру Фреду Гуднау, мол, суперкар — это все-таки европейская тема. В переводе с вежливого английского на русский: «Вы, американцы, катаетесь лишь по прямой, ставите на свои двухдверки задний неразрезной мост и ничегошеньки не смыслите в ездовых свойствах». Гуднау ответил так: «Мы хотели доказать, что способны сделать лучшую машину». И у них получилось! Ознакомившийся с «Фордом» Кларксон назвал его «доказательством существования рая на Земле». Высшая похвала от язвительного циника.

Наверное на воплощение идеи в жизнь потребовалась вечность? Отнюдь! Здесь нас ждет еще одно шокирующее обстоятельство: дивизион Special Vehicle Operations во главе с Джоном Коллетти состряпал GT90 примерно за шесть месяцев! Дело в том, что Ford Motor Company владела Jaguar Cars и, соответственно, имела доступ к сумасшедшему серийному суперкупе XJ220. «Девяностый» унаследовал его алюминиевый монокок и модифицированные компоненты подвески на двойных поперечных рычагах. Расстояние между осями увеличено относительно ягуаровского на 12 дюймов до 116 дюймов (2946 мм).

Когда в планах автомобиль класса суперспорт, нижневальной «восьмеркой» с двумя клапанами на цилиндр не отделаешься. Для монстра разработали 5,9-литровый V12 с 90-градусным развалом, первый двигатель данного типа со времен Lincoln-Zephyr V12 тридцатых-сороковых годов. По словам моториста Боба Наткина, изначально это секретный проект отдела Advanced Powertrain. «Идея заключалась в дальнейшем развитии концепции модульного агрегата», — говорит он, имея в виду 4,6-литровый 32-клапанный Modular V8 в качестве отправной точки. От двух «восьмерок» отрезали пару цилиндров, а затем сварили их вместе. Получившийся «гибрид» мощностью около 400 л.с. для демонстрационных целей установили в самую неподходящую для этого платформу – огромный рамный седан Lincoln Town Car.

В начале 1994 года Джон Колетти узнал о детище конструкторов и позаимствовал его для запланированного шоу-кара. Силенок, правда недоставало — требовалось минимум 600 л.с. — поэтому решили последовать совету главного советского специалиста по турбокомпрессорам Амаяка Акопяна. «Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет». Инженер Рон ДеВергилио смастерил систему с четырьмя турбонагнетателями Garrett T2 и двумя интеркулерами, очевидно, находясь под впечатлением от Bugatti EB110 с quad-turbo. Результат превзошел все ожидания — американский выскочка по своим параметрам в клочья разрывал представителя европейской элиты.

Подозреваем, результаты стендовых замеров вызвали бурную реакцию сродни той, когда команда побеждает в гоночном чемпионате. Все-таки не каждый день на мониторе высвечиваются цифры 730 л.с. и 895 Нм. Для сравнения, у EB110 Super Sport «всего» 612 л.с. А еще V12 оказался во всех смыслах горячий. Настолько, что моторный отсек даже пришлось облицевать термопоглощающими керамическими пластинами, похожими на те, что используют в космических шаттлах. Спроектированная FF Developments и Ricardo коробка передач пятиступенчатая механическая. Привод задний.

GT90 имеет мало общего с классикой из-за океана и обладает беспрецедентной динамикой. Разгон до 97 км/ч за 3,1 секунды, до 161 км/ч за 6,2 секунды и максимальная скорость 407 км/ч могла обескуражить даже пилота полноприводного Bugatti. Накройте такое шасси листами фанеры, присыпьте осенними листьями и вы все равно сорвете бурю оваций: магия цифр перекроет любой казус с эстетикой.

Но GT90 записал на свой счет дополнительную сотню очков за совершенно новый язык дизайна New Edge, который в дальнейшем адаптировали для серийной продукции. Он в радикальной манере обыгрывал тему треугольников, тем самым уподобляя суперкупе бомбардировщику «Стелс».

К запретному плоду прикоснулся не только Джереми Кларксон, но и Джон МакКормик из американского журнала Motor Trend. По его словам, GT90 совсем не привлекательный, а вызывающий раздражение горбатым силуэтом и странным сочетанием плоских поверхностей и треугольных форм. Безумная мощь манила и одновременно пугала: «Как справиться с «сырым» недоработанным шасси? Что, если я отправлю эту уникальную машину в отбойник всего за несколько недель до того, как она должна появиться на выставках во Франкфурте и Токио?».

Откровения начались прямо с порога. Буквально. Ведь порог этот на удивление узкий, низкий и совершенно не напоминает полосу препятствий, как у Lamborghini Diablo. Салон в сравнении с потенциальными конкурентами поражает простором и большим запасом места для ног. Массивный, подпирающий водителя центральный тоннель отсутствует, а механизм переключения передач открыт любопытствующим взглядам.

На холостых оборотах недостаточно откалиброванный двигатель работает немного грубовато. В кабине его приглушенный тембр напоминает скорее Porsche 911, чем Ferrari 512TR. Тугую педаль сцепления приходится выжимать от души, а отполированный рычаг коробки передач включает первую с точностью и четкостью хорошо смазанного механизма. Чтобы тронуться и не заглохнуть надо не стесняться поддать газу.

«Тахометр неисправен и, по моим ощущениям, я переключаюсь примерно на 3000 об/мин. Как-то несерьезно, но я все еще привыкаю к автомобилю. Коробка передач от Jaguar XJ220 переключает относительно легко. С растущей уверенностью я разгоняю суперкар до отсечки на 5900 об/мин. По мере роста оборотов V12 издает характерный вой. Стелющийся поверх него громкий реактивный свист Гуднау приписывает четырем турбокомпрессорам. Они вращаются, но вейстгейты заблокированы в открытом положении, поэтому мотор фактически безнаддувный.

Гуднау не готов подвергать хрупкий кузов нагрузкам на предельной отдаче. Таким образом, в моих руках GT90 развивает максимальную мощность и крутящий момент около отметки 400. Это по-прежнему звучит впечатляюще, но при полностью выжатой педали акселератора он не ускоряется с тем рвением, на которое я рассчитывал. До 70 миль в час ощущается быстрым, хотя и без драмы. Как мне объяснили, это из-за не измененных передаточных чисел коробки «Ягуара». Для тяжелого Ford они слишком высокие», — делился впечатлениями МакКормик.

Хотя журналисту выдали не полносильную версию — сам он признавался, что 3,1 секунды до 97 км/ч не укладываются у него в голове — ничто не мешало оценить управляемость. С отключенным насосом гидроусилителя руля ворочать передние шины Goodyear Eagle размерностью 275/35 ZR 18 нелегко. Тем не менее, Ford быстро и точно реагировал на умеренные отклонения руля (Гуднау запретил агрессивное маневрирование). Тормозные диски AP диаметром 13 дюймов замедляют концепт с яростью. Обзорность вперед великолепная, а назад примерно как у Lotus Esprit. То есть, почти отсутствует. Боковая тоже так себе — изломанная подоконная линия лишает водителя части визуальной информации. Крошечные зеркала заднего вида бесполезны, хотя в каждом есть предупреждающая об объектах в «слепых» зонах лампа-индикатор.

Шоу-кар мало кто видел после детройтской премьеры. Он засветился на Woodward Dream Cruise в 2002 году, посетил Фестиваль скорости в Гудвуде в 2008-м, а в следующем году демонстрировался на мероприятии в честь 45-летия «Мустанга». GT90 хотели продать на аукционе RM Sotheby’s в 2010 году, но в итоге отозвали. Новым хозяином стал Брент Хайек, нефтегазовый магнат и владелец автоспортивного музея в штате Оклахома (Hajek Motorsports Museum).

«Впервые я открыл для себя этот автомобиль в 2003 году во время празднования столетия Ford. Компания лично отобрала восемь или девять моих машин для показа в рамках мероприятия. Мы отправились на экскурсию в Дирборн, которая включала посещение склада подрядчика. Там я заметил GT90. Я практически забыл, что он существует, но поинтересовался о продаже, а затем потратил несколько лет на заключение сделки», — рассказывал Хайек изданию Classic Driver.

Положение коллекционера сыграло свою роль. Он имел давние отношения со многими ключевыми фигурами в Ford, сыграл важную роль в организации разных громких мероприятий марки и определенно выглядел самым подходящим и достойным кандидатом на роль владельца. GT90 обрел новый дом в 2012 году. Цена не раскрывается. Интересно, она была астрономической или наоборот бросовой «для своих», и её не хотят афишировать, чтобы люди не завидовали?

«В баке плескалось плохое топливо, и оба боковых стекла потрескались в верхней части — очевидно, кто-то потянул за них, чтобы открыть двери. Пришлось изготовить новые за 18 тысяч долларов. Ничего более не потребовалось. Мы залили свежий бензин, и Ford сразу же запустился. Его даже передали с запасными шинами, колесами и всеми документами, касающимися его сборки и истории», — объясняет Хайек.