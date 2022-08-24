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1 час назад

Новости автомира: Ford Transit Connect снимут с производства после 2023 года

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что компания Ford прекратит поставки коммерческого Transit Connect в США после 2023 года, так как автопроизводитель отказался от первоначальных планов по производству в Мексике. Более того, новый Ford Tourneo Connect, представленный в Европе в конце 2021 года, также не будет предлагаться в США.

Ford Transit Connect снимут с производства после 2023 года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Второе поколение Transit Connect было представлено в 2012 году, а фейслифтинговая версия дебютировала в 2018 году. Он предлагается в кузовах LCV (фургон) и пассажирский (универсал), причем последний в Европе получил шильдик Tourneo Connect. Как для ЕС, так и для США Transit/Tourneo Connect производится в Валенсии, Испания.

ПроКроссовер.ру

Ford отменил первоначальный план по разработке нового поколения Transit Connect и его производству в Эрмосильо, Мексика, начиная с 2023 года. В основе фургона должна была лежать усовершенствованная версия архитектуры Global C2 нынешней модели, общей с Maverick и Bronco Sport, которые также собираются в Мексике.

Ford Tourneo Connect для ЕС основан на VW Caddy и вскоре получит вариант LCV под названием Transit Connect. Ford — не единственный автопроизводитель, который, как ожидается, покинет сегмент малых LCV в США, последовав примеру Nissan и GM из-за сокращения продаж. Интересно, что Transit Connect остается самым продаваемым малым фургоном в США.

После предстоящего прекращения выпуска этой модели, деятельность Ford Pro в США будет сосредоточена на более крупном фургоне Transit/e-Transit и линейке пикапов, включающей Maverick, Ranger, F-150/F-150 Lightning и Superduty. В Европе дела обстоят иначе, где Ford предлагает один пикап (Ranger), но больше фургонов, включая готовящиеся к выпуску Transit/Tourneo Courier и Transit/Tourneo Custom.

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