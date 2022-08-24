Mercedes-AMG показала недопущенный к гонкам спорткар

Спортивное подразделение Mercedes-AMG выпустило в честь собственного 55-летия пять гоночных спорткаров GT3 Edition 55, однако погонять на них профессионально не получится – у модели нет омологации Всемирной автомобильной федерации FIA, так что она не допущена до участия в соревнованиях. Однако отсутствие необходимости следовать строгим ограничениям FIA развязало руки инженерам Mercedes-AMG: GT3 Edition 55 получил развитый аэродинамический обвес и мощный двигатель.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Юбилейный GT3 Edition 55 построен на базе дорожного спорткара Mercedes-AMG GT. В движение его приводит 650-сильный «атмосферник» V8 объемом 6,3 литра, то есть он примерно на 100 лошадиных сил мощнее GT3, омологированного для гонок. Единственная возможность испытать GT3 Edition 55 в деле – это трек-дни, так как для дорог общего пользования спорткар тоже не годится.

В числе особенностей лимитированной серии – табличка с порядковым номером, серебряные элементы ремней безопасности, карбоновая отделка порогов, приборной панели, воздуховодов и крышки топливного бака, а также эксклюзивные часы IWC с выгравированным номером шасси, которые идут в комплекте с автомобилем.

GT3 Edition 55 стоит 625 тысяч евро без учета НДС (37,2 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).