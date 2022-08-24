BYD начала продажи минивэна Denza D9 с холодильником в салоне

Китайская компания BYD начала продажи на домашнем рынке нового премиального минивэна Denza D9. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Цена на автомобиль начинается от 329 800 юаней (от 2,9 млн рублей).

Фото: Denza Denza

Длина автомобиля составляет 5250 мм, ширина — 1960 мм, а высота — 1920 мм. Колесная база достигает 3110 мм. Минивэн оборудован дистанционным открытием задней двери, креслами на втором ряду с многочисленными регулировками и функцией массажа, панорамной крышей. Кроме того, в салоне установлен небольшой холодильник.

В автомобиле могут разместиться семь пассажиров с семью чемоданами или ручной кладью. В машине установлено в общей сложности семь дисплеев. Три спереди — это 10,25-дюймовая приборная панель, 15,6-дюймовый центральный дисплей и проекционный экран. Еще два интегрированы в спинки передних сидений и два — в подлокотники второго ряда кресел.