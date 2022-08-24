Ещё одна иранская компания хочет продавать автомобили в России

Ещё одна иранская компания объявила о планах «захвата» российского рынка. Скоро у нас могут начаться продажи седана Saipa Shahin, построенного на платформе «Тойоты». Он оснащен «турбочетверкой» 1.5 мощностью 112 сил, пятиступенчатой «механикой», медиасистемой с 7-дюймовым дисплеем и климат-контролем и у себя на родине стоит около 12 тысяч долларов. В России цена, разумеется, будет другой, — эквивалент 20 тысячам долларов.

Фото: SAIPA SAIPA

Компания SAIPA (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) — это второй иранский производитель после Iran Khordo, объявивший о планах выхода на российский рынок. На роль дебютной модели назначен седан Shahin. Как и IKCO Tara он относится к C-классу, но использует старенькую платформу Toyota B, предшественницу TNGA-B от нынешнего Yaris. В движение седан приводит «турбочетверка» 1.5 мощностью 112 сил и 178 Нм момента, совмещенная с пятиступенчатой «механикой».

Shahin оснащается климат-контролем, бесключевым доступном с кнопкой запуска двигателя, семидюймовыми центральным дисплеем, системой контроля давления в шинах, камерой заднего вида, парктрониками и подогревом зеркал. Подушек безопасности две. Также есть АБС и система распределения тормозных усилий. В Иране седан стоит около 12 тысяч долларов (эквивалент 720 тысяч рублей). Однако в России составит порядка 20 тысяч (1,2 миллиона).